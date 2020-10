Eugenio García-Perate, nuevo fichaje de SunMedia para su sede de Miami Comunicae

jueves, 22 de octubre de 2020, 08:17 h (CET) Se hace efectivo el nuevo nombramiento de SunMedia. García-Perate será el Client Partner & Business Development Director para su sede de Miami, donde trabajará bajo el mando de Alberto Grande SunMedia, la adtech española líder en vídeo, mobile y native, sigue aumentando su equipo en Estados Unidos y acaba de nombrar a Eugenio García-Perate Client Partner & Business Development Director para su sede de Miami.

García-Perate es experto en las áreas de marketing digital, publicidad programática, comunicación y liderazgo de equipos, entre otras. Cuenta con una sólida carrera internacional en el sector y ha trabajado en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, siempre al servicio de empresas que buscan cambiar la forma en la que interactúan con sus clientes.

Previamente a su incorporación a SunMedia, trabajó en Teads desempeñando el puesto de CPG Regional Industry Director Latam. También destaca su periodo de ocho años en Diageo, donde ostentó, entre otras posiciones, la de Senior Communication Director Diageo Brazil, Uruguay and Paraguay. Anteriormente, había desempeñado posiciones de liderazgo en Havas Group, Ogilvy o McCann.

García-Perate llega ahora a SunMedia para aportar su amplia experiencia y visión en el desarrollo de negocio y la gestión de equipos. Desde agosto de este año, trabaja bajo el mando de Alberto Grande en la sede de SunMedia en Miami, desde la que asume, entre otras responsabilidades, el cargo de Client Partner & Business Development Director.

“SunMedia es para mí un gran reto y una enorme oportunidad de seguir aprendiendo y sumando”, explica García-Perate. “Su internacionalización y su crecimiento son imparables y cuenta con un excelente equipo humano, estoy muy agradecido por poder aportar mi visión y colaborar para ampliar aún más sus servicios y fronteras”.

Su incorporación al equipo de Miami se produce en un momento positivo para SunMedia. La adtech anunciaba recientemente un crecimiento de casi el 20% de su plantilla, así como la apertura de dos nuevas sedes en Suecia y Portugal.

"En SunMedia nos esforzamos día a día para interactuar con las marcas por medio de un discurso constructivo, que nos ayude a entender sus necesidades, y adaptar nuestro producto a la consecución de sus objetivos” afirma Alberto Grande, CRO Américas en SunMedia. “Eugenio, sin duda, es un talento, de incalculable valor en este sentido, no solo por su capacidad como estratega, sino porque comprende y simplifica la realidad de los clientes creando acciones a medida para cada uno de ellos”, concluye.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.