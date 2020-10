Enrique Tomás y Escribà abren un nuevo concepto de tienda Gourmet en el aeropuerto de Barcelona Comunicae

miércoles, 21 de octubre de 2020, 17:01 h (CET) Dos referentes del mundo de la gastronomía han unido esfuerzos para abrir en el aeropuerto de Barcelona un nuevo concepto de tienda Gourmet: Foodies'. La fusión de los mejores productos ibéricos de la mano de Enrique Tomás y la amplísima gama de dulces de calidad de Christian Escribà son la punta de lanza del proyecto. Además, Foodies' incluye una elaborada selección de productos de calidad que la gastronomía española puede ofrecer La tienda, ubicada en la zona aire del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona El Prat, ocupa un espacio de 200 metros cuadrados y está dividida en dos espacios:



El espacio de degustación (donde poder consumir in situ los productos a la venta) con una barra de 2 metros de largo, un gran mesa comunitaria y un amplio mostrador en el que adquirir todo aquello que el viajero desee para llevar a casa o consumir en el avión.



El espacio de tienda ocupa la mayoría del local y está divido en función de la clasificación de los productos la zona de ibéricos donde se podrá comprar el mejor jamón, la de bebidas, la de productos gourmet y por supuesto la zona dulce de la mano de Escribà.



Se ha dispuesto de un espacio destacado para el show cooking, donde diversos especialistas podrán realizar a la vista de los viajeros todo tipo de actividades como corte de jamón o preparación de todo tipo de dulces para consumir en el momento.

La lista de dulces que Christian Escribà planea llevar a Foodies' está muy ligada a la cultura catalana y es inagotable: panellets, chocolate a la taza, churros, turrones artesanales, monas de pascua, etc.

Foodies' pretende aprovechar las infinitas posibilidades de combinación que se presentan al aunar los dos conceptos.



La vocación del proyecto es respetar la tradición de atención al cliente que han caracterizado a Enrique Tomás y Christian Escribà en sus locales de calle.



Enrique Tomás cuenta en la actualidad con más de 100 establecimientos por todo el mundo y es el indiscutible líder del mundo ibérico y Christian Escribà es la cuarta generación de una larga tradición de maestros pasteleros. Su fusión garantiza que en un mismo local se podrá degustar lo mejor del mundo dulce y salado.

