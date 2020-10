AleaSoft: La importancia de entender ahora lo que depara el futuro del mercado eléctrico

Tener una visión clara del futuro del mercado eléctrico a largo plazo es fundamental tanto para la planificación de inversiones, como para la valoración de proyectos renovables para su financiación. Los objetivos del PNIEC son agresivos y, en un momento de incertidumbre como el actual, toma aún más relevancia la importancia de las previsiones en el largo plazo La importancia de tener una visión clara del futuro en un momento de recuperación de la crisis económica

En un momento como el actual, en plena segunda ola de la pandemia de COVID‑19, no está nada claro cómo esta nueva embestida del virus puede llegar a afectar la recuperación de la crisis económica que provocó la primera ola. Todos los sectores económicos están nadando en este mar de incertidumbre. También el sector de la energía. Las nuevas restricciones que los gobiernos puedan decretar para frenar esta nueva ola podrían volver a hundir los mercados de electricidad, petróleo, gas y derechos de emisión de CO2 como ocurrió durante la primera ola en marzo, y quien sabe si, en esta ocasión, las consecuencias podrían afectar al largo plazo.

Esta incertidumbre sobre el presente más inmediato, que también se contagia al medio y largo plazo, puede tener un impacto muy importante en los nuevos proyectos de energías renovables. Un futuro borroso de los mercados de energía puede conllevar dificultades para la financiación de los nuevos proyectos de renovables, y eso puede poner en peligro los ambiciosos objetivos de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) de los países de la Unión Europea en el horizonte de 2030.

Para un banco o un inversor, no hay nada menos atractivo que incertidumbre y riesgo. Las previsiones de curvas de precios de mercados, si son confiables, estables y realizadas a partir de modelos científicos robustos, son la receta que permite entender con claridad lo que puede deparar un futuro incierto. Las previsiones de precios son necesarias para la valoración de carteras de proyectos, para auditorías, para estimar de manera responsable la financiación necesaria o para valorar el retorno de la inversión en un proyecto renovable.

Cómo financiar los objetivos de los PNIEC

Para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la cuota de energías renovables de los Planes de Energía y Clima que se han marcado los países de la Unión Europea será necesaria una gran cantidad de dinero y, en un entorno incierto de transición energética y crisis económica, éste no es fácil de conseguir.

Obviamente, no todos los inversores tienen la misma tolerancia al riesgo. Algunos serán capaces de asumir el riesgo de invertir en un proyecto merchant que venda toda su energía directamente al mercado. Para ello es necesario disponer de una visión clara de los precios del mercado eléctrico en el futuro, visión que vendrá proporcionada por una previsión de precios en el largo plazo.

Otras entidades financieras requerirán un PPA o un contrato bilateral que asegure el precio de venta al menos de una parte de la energía con unas condiciones prefijadas y que mitigue o anule el riesgo de precios de mercado. Pero para la negociación de un PPA también es necesaria una visión del mercado de electricidad en el futuro para establecer unas condiciones que equiparen de forma adecuada y justa la prima que asumirá cada una de las partes firmantes: compradores y vendedores de energía.

Próximo webinar de AleaSoft con la participación de Deloitte

En el siguiente webinar organizado por AleaSoft de la serie “Los mercados de energía en la salida de la crisis económica” que tendrá lugar el próximo 29 de octubre, se contará con la participación de dos ponentes invitados de la consultora Deloitte, Pablo Castillo Lekuona, Senior Manager of Global IFRS & Offerings Services y Carlos Milans del Bosch, Partner of Financial Advisory. En esta segunda parte del webinar, se continuará profundizando en los temas analizados en la primera parte, y en esta ocasión se centrará especialmente la atención en las necesidades de inversión y financiación de los proyectos de energías renovables, los riesgos y la dificultad de la preparación de la información financiera.

El papel de las subastas en la financiación de las renovables

Para entender el futuro de los mercados eléctricos, es necesario tener en cuenta el papel que van a jugar las subastas de renovables en la financiación de los proyectos y qué impacto tendrán en la evolución de los mercados y los precios. Este es uno de los temas que se debatirán estos días, entre el 21 y el 23 de octubre, en el VII Foro Solar de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), donde el CEO de AleaSoft, Antonio Delgado Rigal, participa en la mesa “¿Son las subastas la respuesta adecuada a las incertidumbres del mercado eléctrico?”, el miércoles 21 de octubre.

