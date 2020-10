La franquicia El Perro Feliz, presenta su nueva delegación en la zona norte de la provincia de Barcelona Comunicae

miércoles, 21 de octubre de 2020, 16:42 h (CET) La única franquicia española especializada en el cuidado de mascotas, El Perro Feliz continúa expandiendo su modelo de franquicia durante el confinamiento de la mano de la consultora Tormo Franquicias Consulting Con motivo de la situación de confinamiento e incertidumbre social y sanitaria vivida estos últimos meses la presencia de los animales de compañía en los hogares españoles se ha convertido en un bien necesario y fundamental, tal y como destaca la profesional Paula Calvo Soler, fundadora de Antrozoologia.com, una consultoría científico-técnica y academia en vínculo humano-animal: “Tal como demuestran recientes estudios, los animales de compañía han supuesto un gran apoyo psico-emocional en esta época de pandemia, dando lugar a que muchas familias hayan creado un fuerte vínculo con sus animales de compañía, por lo que querrán dedicar los mejores cuidados a sus perros y gatos”.

La franquicia el Perro Feliz es actualmente la única franquicia dedicada al hospedaje de animales de compañía. La escasa profesionalización del sector, y el ritmo de vida de los ciudadanos da pie al nacimiento de esta marca para ofrecer una alternativa que escapa de métodos convencionales como las residencias caninas y guarderías, que propician que las mascotas puedan deprimirse, llegando a provocarles el conocido síndrome de ansiedad por separación.

El objetivo de El Perro Feliz es dar un servicio personalizado, de confianza y profesional centrado en el bienestar de los animales, y por ende, en la tranquilidad de los tutores de animales de compañía, ya que tal y como resaltaba Paula, tanto ella, tutora de 3 perros y 3 gatos como sus clientes ven una gran dificultad a la hora de encontrar este tipo de servicio fiable y cálido.

La delegación de El Perro Feliz Barcelona Norte que acaba de abrir Paula Calvo da servicios en las comarcas de: El Bages, El Maresme, El Vallés Occidental y El Vallés Oriental, como cualquier zona limítrofe.

Y cómo no se va a aprovechar su dilatado y reconocido bagaje profesional, en el cual se encuentra:

La investigación sobre la naturaleza y las características del vínculo entre el hombre y los animales de compañía.

Asesoramiento en antrozoología (vínculo humano-animal) a entidades de protección animal, entidades dedicadas a las intervenciones asistidas con animales y organismos oficiales, etc.

Especialización en educación canina y etología canina y felina, trabajando en el campo de la modificación de problemas de conducta de perros y gatos tanto de refugios como de particulares y en las intervenciones asistidas con animales (IAA) para ayudar a diferentes colectivos en situación de riesgo social.

La pasión y el respeto de Paula por los animales le ha conducido a estudiar sobre la interacción que los humanos tienen con ellos y a ayudarnos a tener un bienestar mutuo, perdurable y positivo. Este entusiasmo le llevó a ver nuevas formas con las que prestar ese bien social, y tal y como detalla ella, la franquicia El Perro Feliz le ofrecía esas herramientas: “El equipo del Perro Feliz ha combinado el campo digital para facilitar el acceso de los servicios a los clientes y dar a conocer todo lo que podemos ofrecer y la profesionalización de los cuidados de animales de compañía, para cubrir la necesidad creciente que existe en nuestra sociedad para cuidar a nuestros animales de compañía como se merecen.”

Entre los servicios que ofrecerá Paula en la zona de Barcelona Norte junto con el equipo del Perro Feliz está:

Cuidado exclusivo y constante de los perros y gatos de los clientes: Hospedaje de perros en casas particulares de cuidadores profesionales, cuidado a domicilio de gatos (aprovechando a cuidar también de las plantas de la casa). Paseos de perros, todo ello llevado a cabo por personal especializado, que cuidará del perro con todo el cariño y mucho conocimiento.

Atención completa y profesional: También hay que tener en cuenta que dispondrá de un servicio de atención al cliente muy personalizado y cuidadoso. Los clientes recibirán información frecuente (fotos, vídeos, reportes de paseos) de cómo está su perro y/o su gato, manteniendo contacto directo con el cuidador asignado.

Selección de los cuidadores especializados y amantes de los animales: Por último, Paula como etóloga y antrozoóloga, supervisará íntegramente la selección, preparación y formación del equipo de cuidadores y, estará siempre a disposición de atender cualquier duda de sus cuidadores cuando están a cargo de perros y gatos de los clientes, ya que ella entiende lo importante que son estos integrantes de la familia. Dado el servicio esencial que ofrece El Perro Feliz, la adaptación de sus servicios a las medidas de protección sanitarias tanto para los animales como para los trabajadores y clientes, y la buena acogida de la marca en sus otras delegaciones, Paula plantea una buena expansión en la zona: "En lo que queda del 2020 esperamos llegar, con los 10 cuidadores profesionales que ya tenemos seleccionados y preparados, como mínimo, a los 50 hospedajes de perros y 20 cuidados a domicilio de gatos en la zona de Barcelona Norte (Maresme, Vallés Oriental, Vallés Occidental y Bages)".

En lo que respecta a la delegación del Perro Feliz Barcelona Norte espera de cara a 2021 convertirse en una referencia y la primera elección de muchas familias de la zona para cuidar con cariño y profesionalidad de sus perros y sus gatos.

Todos los interesados en la zona pueden ponerse en contacto con Paula Calvo Soler, propietaria de El Perro Feliz Barcelona Norte:

E-mail: barcelona.norte@elperrofeliz.com

Tel: 660080301

