El Betis FS se estrena en Primera (4-3)

miércoles, 21 de octubre de 2020, 18:16 h (CET) A la tercera, en su debut en casa tras el doble aplazamiento de jornadas anteriores, fue la vencida para un Betis FS que se acogió, también en Primera División, a su fortín de Amate para colocar los tres primeros puntos en su casillero en detrimento del Osasuna Magna Xota. Los pupilos de Juanito Cupim, concentrados y sin apenas grandes errores a lo largo de los cuarenta minutos, se valieron de un estelar primer tiempo en el que anotaron sus cuatro goles, y de su capacidad agonística en el segundo para vencer a un clásico de la Liga Nacional de Fútbol Sala como el equipo navarro. Presionar, robar y marcar El Xota, que por coincidencia de colores vistió anoche como su “patrocinador”, C.A. Osasuna, llevó desde primera instancia el control de la pelota, pero constantemente sufría la intensidad aplicada por los locales, que en el primer tiempo se hartaron de robar, salir con peligro y aprovechar las imprecisiones visitantes. Así llegó el primer gol, tras una recuperación en el ala izquierda de Borja Blanco cuyo pase aprovechó el goleador bético, Emilio Buendía, para abrir el marcador (1-0, min 3). El primer gol bético en casa, en un Amate vacío de público pero con el alma de la fiel hinchada verdiblanca bien dentro. Los de Imanol buscaron reaccionar, pero cada vez que conseguían meter en balón en el área se topaban con un excelente Nico Sarmiento. Y el Betis seguía en plan matador: pase de Ivi y zurdazo del capitán, Rubén Cornejo, abajo, imposible para Asier (2-0, min 9). Al poco, dejada de artista de Éric y derechazo en plan obús de Chicho (3-0, min 12). Todo ante un equipo navarro que comenzaba a perder el norte, y que rondaba la meta de Sarmiento en escasas ocasiones. Como la de Jesús, que envió un zurdazo a la cruceta de falta directa en el minuto 17, pero poco más. Por el contrario, el Betis seguía saliendo en oleadas. Buendía, tras un contrataque prolongado, puso el 4-0 a pase de Elías (min 18); y el único problema realmente serio que padecieron en el primer tiempo los de Juanito fueron las faltas acumuladas. De esa manera llegó el único tanto del Xota en la primera parte, tras un doble penalti transformado por Wanderson (min 19) que dio un poco de vida a los suyos. Vida que, tras la reanudación, continuaron recobrando con el gol de César (4-2, min 23). Los visitantes crecían poco a poco, ante un Amate que, literalmente, se quedaba a media luz. Las fuertes lluvias caídas en la capital de Andalucía durante el transcurso del partido habían dejado KO a la mitad de la iluminación del pabellón, aunque por fortuna la cosa no fue a más y se pudo terminar el choque sin interrupción alguna. Sobresaliente en capacidad agonística Osasuna Magna seguía creyendo, y con dos trallazos a la escuadra casi seguidos pusieron a prueba tanto a Nico Sarmiento como a Cidao, que compareció en cancha durante un par de minutos por la momentánea lesión del portero argentino. Pero con el transcurrir de los minutos fue recobrando el Betis la compostura como bloque, regresando las visitas peligrosas al área de Asier. En una de ellas se reclamó un posible penalti sobre Buendía; y en otra un jugador visitante sacaba bajo palos un balón de Borja Blanco. El equipo navarro comenzó a atacar de cinco a falta de seis minutos, con Linhares como portero jugador, pero la meta de Dani Sarmiento apenas si se vio inquietada de verdad merced, además de a su buen hacer, al excelente balance colectivo de sus compañeros en la defensa del ataque con hombre de más. Solamente Dani Zurdo, a falta de 47 segundos y en el único despiste del Betis en este tramo del partido, fue quien logró poner la emoción en los instantes finales, en los que los nervios del Betis afloraron por momentos pero en los que el Xota no pudo llegar a la igualada. Tres puntos que, en definitiva, dan alas a un equipo castigado por las adversidades de la Covid-19 desde la pretemporada, pero que ayer, por si tenían alguna duda, vieron cómo son perfectamente capaces de competir en Primera casi ante cualquiera. 4- BETIS FUTSAL: Nico Sarmiento, Chaguinha, Chicho, Ivi, Rubén Cornejo, -cinco inicial-, Cidao, Burrito, Borja Blanco, Elías, Éric Pérez, Bocao y Buendía. 3- OSASUNA MAGNA XOTA: Asier, Roberto Martil, Linhares, Bynho, César -cinco inicial-, Wanderson, Juninho, Dani Zurdo, Jesús y Fabinho. ÁRBITROS: Carlos Rodrigo Miguel y Fermín Sánchez-Molina Tapiador. Amonestaron al bético Borja Blanco y al visitante Linhares. GOLES: 1-0: Buendía (min 3); 2-0: Rubén Cornejo (min 9); 3-0: Chicho (min 12); 4-0: Buendía (min 18): 4-1: Wanderson (doble penalti, min 19); 4-2: César (min 23); 4-3: Dani Zurdo (min 40). INCIDENCIAS: Quinta jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de Amate (Sevilla), a puerta cerrada por la situación sanitaria debido a la Covid-19. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

