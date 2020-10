FIATC priorizará el compromiso social durante la crisis de la Covid-19, según Joan Castells Comunicae

miércoles, 21 de octubre de 2020, 16:17 h (CET) La aseguradora apuesta por dos grandes ejes: servicio y comunicación. El presidente de la compañía aboga por la inversión en infraestructuras. La solvencia de FIATC (calificación BBB+) permite afrontar los nuevos retos Joan Castells, presidente de FIATC, afirma que la aseguradora priorizará el compromiso social durante la crisis de la Covid-19. En este momento, en que la ayuda mutua resulta más importante que nunca, la compañía quiere estar al lado de personas y empresas para contribuir a su bienestar.

Este compromiso social ya era uno de los valores de FIATC antes de la pandemia. Por ello, Castells quiere “intensificar” esta línea de acción en la que los clientes y la sociedad están por encima de los beneficios económicos de la compañía.

La aseguradora intensificará esfuerzos para ofrecer respuestas a sus clientes que en 2019 ya pudieron acceder a 16.000 asistencias en el ámbito de la salud, 40.000 en el hogar y 18.000 en el ámbito empresarial. Además, la compañía mantendrá su estrecha colaboración con más de una veintena de entidades que desarrollan proyectos en medicina, cultura, deporte y atención a colectivos desfavorecidos.

Esta política social siempre ha regido el funcionamiento de la entidad. Y lo seguirá haciendo, promoviendo el teletrabajo entre sus empleados cuando sea oportuno y los servicios a distancia para mayor comodidad y seguridad de sus clientes, como la asistencia médica digital o la videoperitación.

Servicio y comunicación, los dos grandes ejes

Los grandes ejes que guiarán a la compañía en los próximos meses son “servicio y comunicación”, indica Castells. El servicio, apostando por los máximos estándares de calidad y seguridad para clientes y empleados. Y la comunicación, ofreciendo información con la máxima transparencia a sus asegurados y a la sociedad.

Para lograrlo, Castells afirma que FIATC no escatimará en esfuerzos, adaptándose a la nueva situación sanitaria, económica y social. “Si tenemos que ganar menos, estamos dispuestos a hacerlo, esa es la ventaja de ser una mutua”, indica.

En esta línea, Castells desea que ese espíritu de ayuda social guíe también la distribución de los fondos que España recibirá de la Unión Europea, priorizando las necesidades de las personas y empresas más afectadas.

Momento de invertir en infraestructuras, según Joan Castells

El presidente de FIATC apunta otra clave para el futuro: la inversión en infraestructuras. Su importancia no sólo radica en impulsar la reactivación económica, sino también para limitar el alcance de los siniestros que sufren tanto particulares como empresas.

Unas infraestructuras robustas y solventes resultan claves para afrontar los eventos meteorológicos extremos, los ataques cibernéticos y los efectos de una hipotética próxima pandemia. La inversión económica en redes, vías de transporte y otras dotaciones supone la mejor estrategia de prevención.

La solvencia económica, básica para FIATC

Castells recuerda que FIATC se encuentra en una situación financiera óptima para afrontar los retos de la actualidad. En las últimas semanas, la prestigiosa agencia de calificación S&P Global Ratings otorgó a la aseguradora la misma calificación que el año anterior: BBB+/Estable.

La compañía ha sabido adaptarse al complejo momento actual sin poner en riesgo su solvencia y está en disposición de seguir ofreciendo sus servicios con los mismos estándares de calidad e intensificando su compromiso social.

