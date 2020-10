Una agencia de Santiago de Compostela se convierte en el referente del Marketing Digital en España Comunicae

miércoles, 21 de octubre de 2020, 14:10 h (CET) 2bedigital consigue duplicar la facturación online de sus clientes y lidera el sector gracias a sus innovadoras estrategias de Marketing de Precisión Bajando por la Catedral de Santiago de Compostela, por las angostas y empedradas calles con centenares de años de historia, sorprende encontrarse llegando a la Rúa Galeras un startup con ADN gallego que en muy pocos años está revolucionando el Marketing Digital y las estrategias de publicidad en redes logrando espectaculares resultados para sus clientes.

2bedigital nació en las aulas de ISDI en 2012 como el sueño de un emprendedor, Pablo Borrás, que en muy poco tiempo ha logrado duplicar año tras año su facturación hasta alcanzar los 2 millones de euros y ha pasado de tener 3 a 20 empleados. Pero lo más llamativo no es su crecimiento, sino que, con talento gallego, una política de recursos humanos basada en el teletrabajo e innovadoras estrategias de Precision Marketing está logrando para sus clientes récords de rentabilidad (ROI) del 1.000% situando la media en el 600%.

“Esto significa que muchos de nuestros clientes por cada 10.000 € invertidos en estrategias de marketing de precisión obtienen unas ventas de 100.000 €”, explica Pablo Borrás, CEO y Fundador de 2bedigital.

Con su particular estilo 2bedigital ha liderado las estrategias digitales internacionales de campañas tan importantes como la de Olivia Palermo para Pretty Ballerinas y Elsa Pataky por Gioseppo batiendo los objetivos de venta en mercados tan complicados como España, UK, USA, Alemania o Italia. Entre sus clientes destacan el RC. Celta de Vigo, Louzao, Pérez Rumbao y Abanca dónde va a iniciar la campaña de captación de leads de “Cuenta Clara 150€” con la que el banco apuesta por crecer fuera de Galicia en el complicado segmento de las nóminas.

GO Fit, Superga, Calzados Victoria, el Ciruelo, COVAP son sólo ejemplos de casos de éxito en sectores tan diferentes como la moda y el calzado, la banca, agroalimentación, deporte o formación. “Pero para nosotros, como fanáticos digitales que somos, la prueba del algodón nos ha llegado cuándo el ISDI, la escuela de negocios digital referente en España, con Javier Rodriguez Zapatero al frente, Ex Director General de Google España, apostó por nosotros para llevar a cabo campañas de captación de alumnos” , concluye Pablo Borrás.

SANTIAGO: Un nuevo Silicon Valley

Pablo habla con su equipo en un gallego fluido saltando y entrelazando frases en castellano y en inglés según la terminología. Sin embargo, él no ha nacido en “a nosa terra”, sino que es un gallego de adopción que arribó a Santiago por amor.

"Llegué aquí por amor a mi mujer, una gallega que tenía totalmente claro que el único sitio dónde quería vivir y formar una familia era en esta tierra. Fue fácil para mí porque hay pocos lugares en el mundo con tanta calidad de vida, tantas cualidades y unas conexiones de tren y avión tan cómodas como Santiago, que me permite estar siempre en continuo movimiento por España y Europa”, comenta el CEO de 2bedigital.

El primer gran reto fue formar un equipo de primer nivel que estuviera a la altura de conseguir los objetivos que se proponían. Y rápidamente empezaron a reclutar a talento digital gallego que estaba trabajando en las grandes capitales deseando tener una oportunidad de volver a casa con un proyecto que le ofreciera las mismas condiciones y prestigio que fuera. Y enseguida se dieron cuenta que había un gran deseo de regreso porque “volver a casa y vivir aquí es siempre un plus para cualquier gallego”.

Galicia es un gran desconocido en esta área, pero tiene un talento brutal en Marketing y Desarrollo Digital. Hay empresas como Plexus, Dinahosting y Balidea con un nivel altísimo e importantes directivos digitales gallegos en las principales empresas del IBEX. “Sin embargo el problema principal es que en esta tierra no nos gusta vendernos; quizás sea algo cultural, la desconfianza natural del gallego o su recelo por la privacidad, pero en todas las familias te encuentras con alguien que te dice pouco a pouco; para que nos vamos a meter en líos con lo bien que estamos.”

Mientras el resto de Agencias, con Madrid y Barcelona a la cabeza, han salido a conquistar el resto de territorios, las gallegas han preferido quedarse en su casa copando las administraciones y los grandes players regionales pero mirando muy poco fuera de las fronteras. “Nosotros hemos hecho justo lo contrario: nuestros principales clientes están en Alicante, Madrid, La Rioja y Andalucía; y ahora que ya hemos demostrado lo buenos que somos fuera, estamos también tratando de aportar valor dentro de casa”.

Para Pablo Borrás es el momento de dar un salto para las empresas gallegas porque Galicia se ha consolidado en un referente de calidad en todos los sectores: alimentación, turismo, vino, moda, e industria e “incluso en política Núñez Feijóo, Abel Caballero y Ana Pontón se han convertido en referentes nacionales”.

“Galicia tiene que estar al mismo nivel que el País Vasco por su calidad, compromiso, espíritu empresarial, capacidad de trabajo y talento. Y el área digital es una oportunidad para devolver a todo ese talento gallego que se ha ido fuera capaz de formar un ecosistema digital que atraiga nueva riqueza. Todos, administración, instituciones, empresa y agentes sociales tenemos que aprovechar esta oportunidad porque hay un proceso muy fuerte de digitalización de PYMES en marcha que va a producir nuevas y grandes oportunidades”, concluye el fundador de 2bedigital.

https://2bedigital.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Javier Sanz y Herrera Casado publican un 'Diccionario histórico de autoridades científicas de Guadalajara' A finales de octubre Grupo GN anunciará los ganadores de la IV Edición de GNIOS Una agencia de Santiago de Compostela se convierte en el referente del Marketing Digital en España Nueva web de Vallès Clima: Empresa de aires acondicionados Adquiriendo nuevos hábitos para un estilo de vida saludable de la mano de Miguel Camarena