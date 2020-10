Adquiriendo nuevos hábitos para un estilo de vida saludable de la mano de Miguel Camarena Comunicae

miércoles, 21 de octubre de 2020, 13:41 h (CET) El emprendedor y referente en el sector del veganismo, la salud y el deporte ofrece desde el lunes 26 de octubre el nuevo Reto Vegan and Fit: un entrenamiento gratuito y 'online' en el que los participantes podrán, en tan solo 7 días, sentar las bases para una transformación física y mental Muchos son ya los que conocen a Miguel Camarena, emprendedor y referente en el sector del veganismo, la salud y el deporte dentro y fuera de España. Entre su larga lista de triunfos se puede enumerar que ha sido diez veces medallista nacional en atletismo y dos veces medallista internacional en la misma disciplina; además, es autor de un Best Seller, conferenciante internacional y creador de un canal de YouTube que cuenta con más de diez millones de visualizaciones.

Si el pasado mes de julio Miguel Camarena organizó con gran éxito el I Congreso Vegan and Fit, ahora va más lejos con el nuevo Reto Vegan and Fit, en el que incorpora un concepto más profundo sobre el cuidado de la mente y el cuerpo, y donde anima a todos los participantes a que se unan a un reto para cambiar sus hábitos en 7 días.

Miguel y su equipo ofrecen la oportunidad de inscribirse en ese desafío gratuito y online en el que -según aseguran- se puede experimentar una transformación real y palpable desde el inicio, recibiendo apoyo constante y con acceso a su grupo exclusivo de Telegram.

En este reto de 7 días, el objetivo de Miguel es hacer que los miles de personas que se inscriban adquieran hábitos saludables, trabajen su mente y se apoyen unos a otros gracias al reto diario de entrenamiento de la salud.

Además, Miguel quiere regalar una serie de Masterclass en las que se tocarán en profundidad temas como la alimentación y el entrenamiento para que aflore la mejor versión de cada uno, y enseñará cómo adquirir una mentalidad de alto rendimiento que apoye todo el proceso de crecimiento personal.

Pero eso no es todo, Miguel tiene reservadas algunas sorpresas que sólo podrán disfrutar aquellos que se inscriban de manera gratuita al Reto Vegan and Fit desde este enlace: https://bit.ly/retogratuito7dias

El Reto Vegan and Fit -que comienza el próximo lunes 26 de octubre- no se enfoca solo en las personas veganas, sino que es un reto universal que busca promover un estilo de vida saludable y consciente y, sobre todo, provocar un punto de inflexión vital que genere un cambio a mejor en estos tiempos en los que es tan difícil adaptarse a la nueva realidad.

Más información en: https://bit.ly/retogratuito7dias

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.