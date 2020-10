El modelo de trabajo híbrido: el nexo entre oficina y teletrabajo que presenta Gran Via Business Center Comunicae

miércoles, 21 de octubre de 2020, 12:57 h (CET) Ante la volubilidad de los niveles de contagio del coronavirus, las empresas adaptan sus modelos de trabajo para mantener la seguridad de sus empleados sin perder el rendimiento de los espacios de trabajo de que disponen En una situación de pandemia COVID-19 en la que las restricciones van y vienen, se encuentran diferentes opiniones con respecto a las modalidades de trabajo implementadas por las empresas. Algunas mantienen el teletrabajo o no están listas para volver a la oficina después de COVID-19, y algunas otras seguirán manteniendo su actividad en oficinas, solo que a menor escala.

Con los miembros de sus equipo divididos entre la oficina tradicional y el trabajo desde casa, las empresas empiezan a combinar ambos y están aprendiendo a adaptar un modelo híbrido de trabajo.

Si bien trabajar de forma remota no es nada nuevo, el actual aspecto llamativo es la cantidad de personas que trabajan desde casa en estos momentos. Sin embargo, según Gran Via Business Center & Meeting Center Barcelona, eso no durará para siempre y aquí es donde entra en juego el modelo híbrido, que se desarrolla cuando una oficina se divide equitativamente entre teletrabajo y trabajo de oficina, con equipos compuestos por empleados de ambos campos, manteniendo la cultura de empresa con sus empleados dondequiera que estén.

Pero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este modelo de trabajo?

Ventajas

Un modelo híbrido se adapta a todos los empleados. Permite que parte de los empleados puedan seguir disfrutando de la oficina y otros de su trabajo de manera remota desde casa.

Ventajas para la movilidad. Este modelo consigue que muchas personas que tienen dificultad de movilidad a cualquier nivel, puedan seguir formando parte de un equipo empresarial. Bien sea por falta de transporte o por cualquier tipo de lesión, el acceso se mantiene para cualquier tipo de empleado, tanto en casa como en la oficina.

Un modelo híbrido agiliza los procesos de trabajo, tanto para los trabajadores que prefieren tener un horario laboral fijo en los que desarrollar sus tareas como para aquellos que optan por trabajar desde casa, cosa que les permite adaptar sus horarios en muchas ocasiones.

El modelo híbrido de trabajo supone un ahorro en costes para las empresas, al no tener que disponer de espacios de trabajo con una gran cantidad de mobiliario o de grandes dimensiones.

Si se puede albergar a un equipo parcialmente en un único espacio, la interacción personal mejora y facilita un mejor mantenimiento de las distancias requeridas como seguras para hacer frente al coronavirus.

Desventajas

Los empleados que trabajan a distancia se pueden sentir excluidos del día a día de la empresa y los eventos que puedan organizarse.

La gestión de recursos es más difícil de adaptar a las necesidades de los que trabajan a distancia para cumplir con la programación y su asignación de tareas, así como las gestiones de materiales.

Cuando los miembros de más importancia en la empresa trabajan normalmente en la oficina, los empleados en teletrabajo pueden sentir que carecen de la visibilidad que necesitan.

Para hacer frente a estos puntos negativos y sumarlos a las ventajas del modelo de trabajo híbrido, en Gran Via Business & Meeting Center recomiendan tres puntos para obtener el mejor rendimiento de este tipo de trabajo y que vienen facilitando desde hace tiempo en sus instalaciones de workspaces.

Aprovechar la tecnología disponible en el espacio de trabajo, usando a pleno rendimiento las facilidades de conexiones que se pueden establecer entre los empleados de ambos equipos, como las video llamadas o acceso remoto a equipos de servidores de datos de la empresa.

Sacar el máximo beneficio a las instalaciones disponibles y organizar eventos regulares con los empleados de ambos modelos. De esta manera, la organización de un evento en el mismo punto de trabajo donde se sitúan las oficinas, amenizará la estancia de los que trabajan presencialmente y reforzarán la sensación de pertenencia al equipo de los teletrabajadores.

Rentabilizar al máxima la inversión en espacio de oficina, mediante un modelo de oficina flexible que permita adaptarse a las necesidades según el momento y con un mobiliario e instalaciones aptas para poder cumplir con todos los requisitos anteriores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.