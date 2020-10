Las reformas más habituales en invierno según reformaszaragoza.es Comunicae

miércoles, 21 de octubre de 2020, 13:01 h (CET) El invierno puede ser un buen mes para realizar ciertas reformas en la vivienda ¿Cuáles son las reformas más comunes en invierno?

El momento de hacer una reforma en el hogar puede surgir en cualquier época del año. Si bien la más recomendada es el verano por sus múltiples ventajas, cuando llega el invierno se ven necesarias otro tipo de rehabilitaciones que ayudarán a mejorar el confort del hogar.

El invierno es un buen momento para plantearnos las reformas que se desea planificar para poder comenzar con el proyecto a tiempo para que esté terminado para verano, una época en la cual las personas se van de vacaciones y es posible que no deseen estar pendientes de la reforma de su hogar. Por ello, con una reforma en invierno hay que asegurarse de que está todo listo para cuando llegue el verano, y se podrá disfrutar de la vivienda con total comodidad.

Aislamientos

Una de las reformas más demandadas en la época de frío es el aislamiento térmico del hogar. Dependiendo de la zona geográfica donde se sitúe el inmueble, el material empleado para realizar la obra será diferente, para poder adaptarse a las condiciones climatológicas y poder proporcionar el mejor resultado posible.

En invierno también se puede detectar cualquier problema en el sistema de aislamiento que necesite una reparación urgente. Un buen aislamiento permitirá que la temperatura del hogar se conserve estable, y mejorará el rendimiento de los equipos de climatización, haciendo que la factura disminuya. En definitiva, los cerramientos permitirán poder disfrutar de un confort maximizado en la vivienda, con todos los beneficios que eso conlleva.

Cerramientos exteriores

Los cerramientos son una gran solución a la hora de proteger la vivienda ante las inclemencias del tiempo. Al ser el invierno una época de frío y lluvias, los usuarios ven todavía más necesaria la realización de un cerramiento, es por ello que en estas épocas la demanda de esta obra aumenta considerablemente.

Los cerramientos constituyen una barrera de entrada a la hora de aislar la vivienda contra el frío. Los cerramientos de terrazas y balcones permiten poder aislar el interior para poder seguir disfrutando de estas estancias cuando las condiciones climáticas no sean adecuadas, y también ayudará a aislar el interior de la vivienda.

Suelo radiante

El suelo radiante es la mejor solución contra el frío. Este novedoso sistema de climatización consiste en la instalación de tuberías bajo el suelo por las cuales transcurre agua caliente sanitaria. El calor asciende hacia el techo y la estancia mantiene una temperatura cálida y estable en todo momento.

La instalación de suelo radiante es recomendada cuando se desea realizar una reforma integral del inmueble, ya que para instalarlo se necesita retirar el suelo para poder colocar las tuberías por las cuales circulará el ACS.

Por este mismo motivo, los usuarios optan por renovar su suelo a la par que se realizan estas obras. Para mejorar la conductividad de la energía calorífica se recomienda colocar azulejo, piedra o cemento pulido. Los suelos de madera también pueden colocarse cuando se hace uso del suelo radiante, aunque se debe escoger un suelo de madera que pueda adaptarse bien a los cambios en las temperaturas sin que sufra daños, ya que al calentar el suelo se modifica la cantidad de humedad de la madera.

