Franquicia Oi Realtor, una manera de reinventarse tras el desempleo

miércoles, 21 de octubre de 2020, 12:01 h (CET) Las franquicias inmobiliarias se posicionan como una alternativa rentable para invertir en España en el 2020. Emprender en el mercado inmobiliario aporta numerosos beneficios de los que no siempre se puede disfrutar en otras áreas como la restauración Las franquicias inmobiliarias son una oportunidad de inversión rentable y cuyo riesgo es prácticamente nulo. Por ello se presentan como una buena oportunidad para emprender y reinventarse en este nuevo contexto mundial. La crisis del coronavirus plantea nuevos desafíos en el ámbito económico que han de ser superados. Y las franquicias inmobiliarias se posicionan como una alternativa rentable para invertir en España en el 2020.

Según un informe publicado por la Asociación Española de Franquiciadores, en 2019 se registró una facturación de 447 millones de euros provenientes de las franquicias inmobiliarias. En este tipo de franquicia, el franquiciado se beneficia de la cartera de clientes, conocimientos del sector, publicidad y posicionamiento con el que cuenta la marca. Todo esto significa una reducción de esfuerzos y costes iniciales acompañados de un retorno de inversión positivo. Particularmente, la cadena de intermediación inmobiliaria Oi Realtor ofrece una gran alternativa para emprender y reinventarse en este nuevo escenario mundial.

Franquicias inmobiliarias vs restauración

La pandemia se ha llevado por delante millones de empleos en España, según los datos divulgados por el INE. A pesar de la crisis, el mercado inmobiliario continúa siendo uno de los sitios más fiables y seguros. Y es que, trabajar en el mercado inmobiliario trae asociados numerosos beneficios de los que no siempre se puede disfrutar en otras áreas, como restauración.

A la hora de abrir un bar o un restaurante, deberás comenzar con un stock inicial. En el caso de las franquicias inmobiliarias este requisito no existe, pues el beneficio radica en la posibilidad de adosarse a un modelo de negocio en funcionamiento. Por otro lado, la restauración exige una dedicación a tiempo completo, mientras que el mercado inmobiliario permite administrar el tiempo de un modo más organizado. Además, en ambos rubros suele recibirse un trato deshonesto, más en estos tiempos donde la población en general se encuentra abrumada por la inminente crisis, y el esfuerzo y el trabajo suelen estar desvalorizados. En el mercado inmobiliario los clientes reconocen el valor del agente que los asesora, los ayuda y los acompaña a lo largo de todo el proceso de compraventa.

Apostar por el éxito

Oi Realtor, consultora especializada en intermediación inmobiliaria en los mercados de lujo y alto standing, ha experimentado un gran crecimiento gracias a su giro totalmente novedoso en el sector de la franquicia. Este innovador modelo pone en valor el talento humano de sus franquiciados, como el perfil del franquiciado, su capacidad comercial o su implicación con los objetivos, antes que otras cuestiones como disponer del capital necesario para abrir una oficina o pagar royalties.

Una excelente oportunidad de inversión respaldada por una marca reconocida.Una opción ideal para autoemplearse a través de sus franquicias poniendo a disposición de los interesados un software exclusivo de gestión, facilitando los estudios del mercado de la zona donde se vaya a instalar la franquicia, aportando formación continua y, lo que es más importante, permitiendo beneficiarse de su red de inversores.

