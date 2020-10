Expertos señalan la importancia del cuidado y la prevención de la salud mental durante el COVID

España es uno de los países más afectados por la propagación de la COVID19. Las consecuencias de la pandemia, como el confinamiento y el distanciamiento social, además de la incertidumbre ante una posible crisis económica, la tensión laboral o el miedo a nuevos contagios suponen una sobrecarga emocional para la mayoría de los españoles. En cifras, el 65% de la población mostró síntomas de ansiedad o cuadros depresivos a consecuencia de las restricciones obligadas para frenar el avance de la pandemia, según publicaba el Journal of Affective Disorders. De acuerdo con los datos del Ministerio de Ciencia e Innovación, se prevé un aumento de las enfermedades mentales en España a raíz de la pandemia. En el marco del webinar “Desafío 2020: claves para una buena salud mental” impulsada por Neuraxpharm, el grupo farmacéutico europeo líder en el tratamiento del Sistema Nervioso Central (SNC), se ha ampliado el conocimiento y la experiencia sobre los efectos de la pandemia en la salud mental de los españoles y se abordaron los principales retos en temas de prevención y cuidado del bienestar emocional. La ponencia contó con ponentes como Marián García García, más conocida en redes sociales como Boticaria García, doctora en farmacia, nutricionista y divulgadora sanitaria, y Luis Gutiérrez Rojas, médico psiquiatra de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Hospital Clínico San Cecilio de Granda. El webinar se puede visualizar en el canal de YouTube de Neuraxpharm.



Claves para el cuidado y la prevención de la salud mental

La búsqueda de conciliación entre la vida familiar y laboral, la incertidumbre económica o el miedo a nuevos contagios pueden derivar en situaciones que afecten a nuestra salud mental. En este contexto, la importancia del cuidado y la prevención de nuestra salud mental toma más relevancia que nunca.



El estrés es una respuesta natural del organismo, que reacciona ante una situación que requiere un esfuerzo importante o que percibimos como una amenaza. Su aparición genera una sensación de intranquilidad, dificultad de concentración y en el descanso, así como momentos de irritabilidad y nerviosismo, que pueden afectar a nuestro bienestar emocional. Se considera que hasta un 90% de personas han sufrido estrés en el último año y un 40% de las personas lo sufre de manera continuada.



“Aunque no podamos controlar lo que estamos viviendo, sí se encuentra en nuestra mano decidir cómo nos afecta. En el contexto de pandemia en el que nos encontramos, tener herramientas para valorar en qué estado se encuentra nuestra salud mental y habilidades para cuidar de ella es de gran importancia para el bienestar de la población” comentaba Gutiérrez.



Campaña solidaria #UnBesoPorLaSaludMental

Asimismo, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el laboratorio especialista en el Sistema Nervioso Central lanzó la segunda edición de la campaña #UnBesoPorLaSaludMental, una iniciativa que busca visibilizar la importancia del cuidado y la prevención de los trastornos emocionales y de conducta. La acción solidaria busca la participación de los usuarios en redes sociales para visibilizar las patologías de las personas que sufren trastornos mentales, divulgar este tipo de enfermedades y destinar recursos a mejorar la vida de quienes las padecen. En este sentido, Neuraxpharm se compromete a realizar una donación de 1€ a la Fundación Querer por cada foto subida a las redes sociales compartiendo un beso virtual junto a la etiqueta #UnBesoPorLaSaludMental y una mención a @neuraxpharm_eshasta alcanzar un máximo de 6.000€, cantidad que dobla la donada el año pasado. Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Querer, institución sin ánimo de lucro cuyos expertos proporcionan atención personalizada a niños con necesidades especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas. En el portal www.unbesoporlasaludmental.es, los usuarios podrán encontrar datos relacionados con esta iniciativa, consultar el contador de besos para conocer el importe de la donación hasta la fecha o descargar recursos digitales con recomendaciones sobre salud mental.



“Estamos viviendo una situación excepcional en la que se producen cambios a diario y muchas de las noticias que nos llegan son difíciles de gestionar a nivel emocional. Cuidar de la salud mental, promover el bienestar emocional y fomentar la prevención de trastornos mentales es responsabilidad de todos. En este sentido, con la campaña #UnBesoPorLaSaludMental, desde Neuraxpharm queremos apelar a la colaboración de los usuarios en redes sociales para sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar de la salud mental y la prevención de los trastornos emocionales y de conducta” comenta Javier Mercadé, Director General de Neuraxpharm.



Ocho recomendaciones para cuidar de la salud mental en el contexto de COVID19

Información con límites. Es fundamental estar informado de la actualidad. A pesar de esto, no todas las noticias que se difunden son positivas y el volumen de información, en ocasiones, puede llegar a ser abrumador. Dedica un tiempo específico a informarte de lo que está pasando. No se trata de vivir desinformados, sino de no estar sobre informados.



Alimentación saludable. La alimentación está estrechamente relacionada con la salud mental: con el comportamiento, el estado de ánimo y hasta con las patologías y el tratamiento de las enfermedades mentales. Seguir hábitos de vida saludable nos ayudará a sentirnos positivos, relajados y con una buena actitud ante la vida. Asimismo, seguir una dieta mediterránea, rica en verduras y aceite de oliva, puede tener beneficios sobre la salud mental, por ejemplo, brindar cierta protección frente la depresión y la ansiedad.



Además, se ha demostrado que existe una correlación entre las alteraciones que sufre la microbiota con algunas patologías mentales, debidas a los cambios en la composición normal de la microbiota. Los alimentos probióticos pueden ayudar a equilibrar las funciones cerebrales equilibrando la microbiota intestinal. Nuestra alimentación es el factor más importante que determina la composición de nuestra microbiota intestinal. En este sentido, el impacto de los alimentos probióticos puede ser beneficioso para el cuidado de nuestra salud mental.



Importancia del ejercicio físico: Realizar ejercicios de mindfulness o practicar algún deporte se asocia a un menor riesgo de sufrir enfermedades mentales. La actividad física nos ayuda a despejar las ideas y nos aporta tranquilidad para poder ver con perspectiva las situaciones de estrés ocasional. Además, practicar actividades que te gusten hará aumentar tus hormonas de la felicidad, lo que te proporcionará bienestar mental.



Evita dar vueltas a las cosas. En ocasiones nos preocupamos de manera anticipada por lo que va a pasar. Estas situaciones no nos aportan ningún beneficio y solo nos generan más estrés. Pensar demasiado los problemas y adelantar posibles escenarios nos aleja del presente y de tener una actitud tranquila ante la vida.



Lo que tú piensas es lo que tú sientes. Casi todo en esta vida tiene su lado bueno, pero en ocasiones las preocupaciones externas nos impiden descubrirlo. Enfocar la vida desde un lado positivo nos ayudará a sobrellevar el estrés, aportando una sensación de tranquilidad emocional.



Mira lo que tienes, no lo que te falta. A menudo centramos nuestra atención en aquellas cosas que no poseemos y eso intensifica el sentimiento de necesidad. El bienestar emocional no consiste en conseguir cosas, en estar con personas o tener algo en específico sino en saber apreciar aquello que tenemos en nuestro alrededor y estar agradecido por ello.



Mantén un contacto social sano. Contacta con nuestros familiares y amigos o, en general, conecta con otras personas. Ya sea charlando de asuntos sin importancia o compartiendo tus inquietudes, la conversación con otras personas ayuda a desahogarse y dejar atrás las preocupaciones.



Importancia de dejar espacio a las emociones. Aunque vivamos en un contexto acelerado, aunque pasen cosas a nuestro alrededor, ayuda encontrar pequeños momentos para parar, respirar y sentir cómo nos sentimos en el momento. Tan importante es valorar los momentos de alegría y felicidad como dejar espacio a la tristeza.