Las ofertas relacionadas con big data y ciberseguridad aumentan un 297% Los puestos más demandados en este área del Data Science son el científico de datos, el analista de datos y el arquitecto de datos Redacción Siglo XXI

miércoles, 21 de octubre de 2020, 12:28 h (CET) A principios de 2020 los puestos de Data Scientist y de Experto en Ciberseguridad se revelaban como los cargos no ejecutivos mejor pagados para este año.



Además, justo antes de la pandemia del coronavirus, las empresas luchaban contra la escasez de talento tecnólogico, ya que durante los últimos años ha aumentado de manera exponencial la necesidad de contratar profesionales de tecnología capacitados para apoyar las operaciones críticas y las iniciativas estratégicas de las organizaciones.

Pero esta crisis sanitaria y económica no ha hecho más que incrementar esta necesidad de titulados tan específicos en la gran mayoría de las grandes empresas.



Según un estudio realizado por la web especialista en empleo Jobatus.es, un 89% de las 650 empresas encuestadas están creando o mejorando su equipo técnico, incrementándose las ofertas relacionadas concretamente con el big data y la ciberseguridad un 297%.



Durante la pandemia

Por sacar algo positivo de la crisis de Covid-19, el aumento del desempleo y la mejora de las habilidades profesionales debido a la transformación digital acelerada están aumentando la reserva de candidatos en cuanto a la tecnología de la información se refiere. Esta se amplía aún más por la creciente aceptación de las empresas de los acuerdos de trabajo a distancia que permite a los empleadores contratar profesionales tecnológicos de una zona geográfica más amplia, potencialmente de cualquier parte del mundo.



Mayor oferta que demanda

A pesar de que aumentan los profesionales relacionados con el análisis de datos, este sector sigue siendo de los más escasos debido a que es un campo relativamente nuevo y a que las empresas cada vez manejan más y más datos que requieren de un especialista que los sepa convertir en información útil para las compañías.



Los puestos más demandados en este área del Data Science son el científico de datos, el analista de datos y el arquitecto de datos. Sin embargo, un 32% de estos puestos no se llegan a cubrir, o al menos con las calificaciones adecuadas para el cargo.



Ciberseguridad

Unido a esto, cuanto mayor es la cantidad de información que manejan las empresas, más importante es la necesidad de vigilar y proteger todos esos datos que las compañías utilizan para sus estrategias comerciales, convirtiéndolos en gran un activo muy valioso.



Por este motivo, las grandes empresas como Telefónica están creando nuevos equipos de ciberseguridad, ya que las amenazas y el “cibercrimen” son cada vez más habituales. Al pasar menos tiempo en la calle, la actividad criminal se ha trasladado al ciberespacio, y ya existen informes que confirman que los ciberataques han aumentado a nivel global hasta un 60%.



