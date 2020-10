Elena Irureta se une al reparto de alma, la nueva serie original de Netflix La primera producción original de Netflix en Asturias comenzó su rodaje el pasado septiembre y se prolongará durante casi 5 meses más, en los que recorrerá diversas localizaciones de esta comunidad autónoma Redacción

miércoles, 21 de octubre de 2020, 12:21 h (CET)

Netflix ha anunciado hoy la incorporación de Elena Irureta al reparto principal de su nueva serie Original, Alma, un thriller sobrenatural creado por Sergio G. Sánchez que se rueda desde el pasado mes en Asturias.



Irureta se une al reparto principal ya anunciado y compuesto por Mireia Oriol (Las del hockey), Alex Villazán (Caronte), Pol Monen (¿A quién te llevarías a una isla desierta?), Claudia Roset (SKAM), Javier Morgade (El nudo), Nil Cardoner (Las del hockey), María Caballero (El ministerio del tiempo) y Milena Smit (No matarás).



La primera producción original de Netflix en Asturias comenzó su rodaje el pasado septiembre y se prolongará durante casi 5 meses más, en los que recorrerá diversas localizaciones de esta comunidad autónoma. Esta nueva apuesta de ficción contará con 9 episodios, dirigidos por su creador, Sergio G. Sánchez (El secreto de Marrowbone) y por Kike Maíllo (EVA).



Acerca de Alma Tras sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros, Alma se despierta en un hospital sin recordar nada del incidente… ni de su pasado. Su casa está repleta de recuerdos que no son suyos y tanto la amnesia como el trauma hacen que experimente terrores nocturnos y sufra unas visiones que no consigue desentrañar. Con la ayuda de sus padres y amigos, desconocidos para ella, intentará descubrir el misterio que rodea al accidente a la vez que lucha por recuperar su vida y su identidad.



Acerca de Sospecha Films Sospecha Films nace de la unión de tres productores de gran trayectoria en el mundo cinematográfico y audiovisual tanto en España como en el extranjero: Beleń Atienza (Jurassic World: El reino caído, El secreto de Marrowbone), Sandra Hermida (Arde Madrid, El secreto de Marrowbone) y Jesús de la Vega (Intruders, Hierro). Alma es su segundo proyecto para Netflix tras la serie El Inocente, creada por Oriol Paulo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Elena Irureta se une al reparto de alma, la nueva serie original de Netflix La primera producción original de Netflix en Asturias comenzó su rodaje el pasado septiembre y se prolongará durante casi 5 meses más, en los que recorrerá diversas localizaciones de esta comunidad autónoma Netflix desvela el tráiler de los Favoritos de Midas Ambientada en el Madrid actual, la historia está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas Amazon Prime Video desvela el teaser trailer de El Cid El Cid cuenta la historia del hombre detrás de la leyenda Entrevista a Rogelio Montes, CEO de Columna Cero Comenzamos hace tres años desde cero y hemos logrado llegar a los 19 millones de páginas vistas en un mes Hoy por Hoy con Àngels Barceló viaja a Valencia ​La Cadena SER continúa con su gira por España con el propósito de estrechar lazos y acortar distancias con sus oyentes