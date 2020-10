7 de cada 10 empresas en España se han digitalizado durante la pandemia El impacto del coronavirus ha obligado a muchas empresas a transformarse digitalmente para sobrevivir: el marketing digital ha sido su salvavidas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 21 de octubre de 2020, 12:02 h (CET)

En estos momentos de crisis sanitaria y económica se han observado casos de tiendas locales o pequeños comercios que han aprovechado la oportunidad para gestionar su marketing de manera digital y así poder continuar con su actividad. En un entorno en el que se redujo la interacción física durante un período prolongado, los canales digitales fueron más importantes que nunca: tanto el consumo de Internet como las compras online aumentaron.



Ante esta situación, muchas pymes se decantaron por estrategias de marketing digital que les permitieran llegar a sus clientes a través de estos nuevos canales, pese a las restricciones de movilidad derivadas de las medidas sanitarias. 7 de cada 10 empresas en España se han digitalizado como respuesta a la pandemia, según un informe de Salesforce; y el gasto en marketing digital en relación con los presupuestos totales de las compañías creció durante la pandemia, aumentando un 12,6% de los presupuestos de la compañía en promedio con mayo, el más alto registrado en el informe (en comparación con el 11,3% en febrero), según The CMO Survey.



NeoAttack, que cuenta con más de 6 años de experiencia en asesoría integral del negocio, confirma la tendencia: "muchas compañías aprovecharon para mejorar sus contenidos, su posicionamiento en buscadores, así como crear tiendas online u optimizar el tiempo de carga de la web, con el objetivo de prepararse para afrontar los nuevos retos y oportunidades tras la pandemia del coronavirus", explica Jesús Madurga, fundador de la agencia. "Además, las campañas digitales tienen un coste mucho más bajo y permiten conseguir buenos resultados incluso con un presupuesto reducido. El marketing online también permite a las empresas conocer mejor a sus clientes, por lo que pueden crear contenidos más relevantes, que se adapten a sus necesidades actuales, y mejorar la personalización de su publicidad.



Publicidad digital, social ads y SEO, las tendencias protagonistas

La inversión en publicidad digital también ha alcanzado un nuevo récord en España. La diversificación de los formatos, formas de pago y opciones de segmentación del público la han convertido en una opción sólida y llenas de posibilidades para las empresas, sobre todo por aquellas que necesitan resultados inmediatos: en Internet solo se cobra cuando se obtiene el resultado que se desea y se puede conocer exactamente cuántas personas visualizaron un anuncio, cuántas hicieron clic y cuántas ventas se realizaron por esta vía. De hecho, la publicidad en buscadores (básicamente, Google) ya se comerá el 40% de los presupuestos publicitarios en el ámbito digital a nivel nacional, que llegará este año a los 2.500 millones de euros en total. Y según previsiones de IAB y PwC, la inversión en buscadores llegaría este año a los 1.042 millones de euros. Serían 20 millones de euros más que en 2019. Y es que los usuarios han pasado más tiempo en Internet durante la cuarentena, lo que ha supuesto más ventas en estos canales batiendo récords. La tecnológica podría convertirse ya este año en el primer soporte por ingresos publicitarios recibidos, por delante de Mediaset (981 millones de euros en 2019) y Atresmedia (1.039 millones).



La publicidad en redes sociales también ha sido una de las más utilizadas por las marcas durante el confinamiento: los usuarios se animaron a realizar sus compras a través de las redes sociales, ya que además pasaban más tiempo en ellas, permite utilizar diferentes formatos y ofrece una gran segmentación. Esta herramienta destaca por su facilidad de uso, su bajo coste y su gran resultado. Además, dispone de diferentes opciones tanto para la comunicación como para la distribución. Otra herramienta a tener en cuenta es el SEO: ocupar una buena posición en los resultados de búsqueda es fundamental a la hora de atraer a unos clientes que cada vez son más numerosos a raíz del confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19.



Consejos para conseguir el máximo beneficio de una campaña de marketing digital

"Aunque la actividad de tu empresa se haya parado o ralentizado, no lo ha hecho tu marca", afirma Madurga. "En España, 7 de cada 10 usuarios declararon que su consumo de Internet se ha incrementado significativamente, según datos del Barómetro Covid-19 de Kantar. Esta es la ocasión ideal para acercarte a ellos y ofrecerles, a través de tus canales, online un contenido que les aporte valor añadido y que les haga a generar compromiso con tu marca".



Otro factor a tener en cuenta es que los usuarios, ahora más que nunca, están navegando por la red en búsqueda de contenido y entretenimiento. Por lo tanto, se ha creado un gran abanico de posibilidades en cuánto a contenido: infografías, vídeos explicativos, contenidos de blogs de carácter más genérico, eventos digitales o webinars, entre otros.



El servicio de atención al cliente también debe ser prioritario en estos momentos: dedica un esfuerzo especial a las vías de contacto y si no lo tienes aún, abre un perfil de empresa en WhatsApp Business. Es el momento de cuidar a los mejores clientes y trabajar para ofrecerles soporte.



También es recomendable, en caso de que ofrezcas diferentes servicios o productos, ayudarse de Google Analytics o Search Console para detectar qué páginas o items están obteniendo resultados más favorables, tanto en sesiones como en transacciones, en el caso de un e-Commerce. Después, darles más visibilidad en la jerarquía del site, por ejemplo, en la home, y adaptar el plan de contenidos en consecuencia.



"Es indudable que la digitalización ha supuesto un cambio estructural y cultural en las compañías, especialmente en las pymes", finaliza Madurga. "Si se muestra una buena estrategia ante la adversidad y se gana la confianza del público, las empresas pueden salir reforzadas tras una crisis".

