NTT Ltd. lanza Mobile Workplace Connect para aumentar la productividad y la seguridad de las empresas

martes, 20 de octubre de 2020, 14:49 h (CET) En respuesta a las preocupaciones de las empresas sobre los puestos de trabajo remotos post-COVID, el Centro de Excelencia de NTT para la conectividad global, móvil y del IoT (Transatel) presenta una solución integral para la movilidad empresarial NTT Ltd., empresa de servicios tecnológicos líder en el mundo, anuncia el lanzamiento de su nueva solución Mobile Workplace Connect, que complementa su conjunto de servicios existentes para el puesto de trabajo inteligente. Mobile Workplace Connect ofrece a los empleados una conectividad móvil inmediata, segura y global, para cualquier dispositivo terminal: ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes o cualquier otro dispositivo que disponga de un módem 3G/4G. Este servicio integral combina el acceso global con 2G/3G/4G, los perfiles eSIM/SIM y las tarjetas SIM, un portal web unificado para la gestión de las SIM y un servicio de asistencia mundial.

Con Mobile Workplace Connect, las empresas se beneficiarán de una solución de conectividad fiable, segura y de rápida implementación para sus fuerzas de trabajo nómadas y remotas. Gracias a este servicio, las empresas pueden garantizar el acceso a sus Sistemas de Información (SI) y el cumplimiento de las políticas de seguridad de los datos, asegurándose de que las comunicaciones de los empleados nunca pasen por la Internet pública, en ninguna etapa. Mobile Workplace Connect también ayuda a las empresas a controlar su flota de tarjetas SIM y la actividad de las mismas, así como los costes, de forma independiente: pueden beneficiarse de los más de 190 acuerdos de conectividad de NTT con precios locales en todo el mundo, o añadir sus propios acuerdos para configurar una conectividad a medida.

Mediante una sola integración y un mismo tipo de SIM, las empresas globales pueden desplegar este servicio en todo el mundo con un único inventario de SIM e implementar las actualizaciones del servicio en tiempo real. Además, pueden garantizar que sus empleados se beneficien de las redes locales de mejor calidad en cualquier puesto en el que trabajen, con una baja latencia y el máximo ancho de banda, aumentando así la productividad de la empresa.

"La pandemia mundial y el aumento del teletrabajo han puesto de manifiesto las limitaciones del Wi-Fi doméstico y los riesgos subyacentes que tiene para las empresas. Más que nunca, los programas de movilidad empresarial buscan ahora un equilibrio entre la productividad de los empleados y la seguridad de los SI. Mobile Workplace Connect ofrece una solución sencilla para este reto, con la ventaja añadida y notable de que permite controlar los costes", afirma Jason Goodall, Director General de NTT Ltd.

"La sobrecarga de la conectividad se está convirtiendo en un problema. Las previsiones de uso de datos son exponenciales. Las razones son la multiplicación de los dispositivos que usan los equipos de trabajo, el aumento del número de empleados nómadas y la importancia de la nube para los trabajadores del conocimiento".

Mobile Workplace Connect también ofrece algunos servicios avanzados:

Servicios de datos: Estos servicios incluyen el control del tráfico (nombre del punto de acceso privado, filtrado y clasificación de tráfico y conmutador de red), el aislamiento del tráfico (red privada virtual y opciones de interconexión y peering directo) y el análisis del tráfico (detección y resolución de conflictos en tiempo casi real).

Servicios de (e)SIM: Estos servicios incluyen un formato de SIM personalizado (1FF / 2FF / 3FF / 4FF / MFF2, con tarjetas SIM robustas), (e)SIM personalizadas (con la impresión del nombre del proveedor de servicios y de la SIM) y dispositivos opcionales (suministro de puntos de acceso Wi-Fi).

Servicios de interfaz: NTT suministra interfaces de programación de aplicaciones (API) para la gestión del ciclo de vida de las SIM (activar, suspender y terminar), la gestión de los planes de datos (suscripción, inventario y gestión de catálogos) y las notificaciones (eventos de suscripción a planes de datos y eventos de suscriptores).

Servicios de asistencia: El servicio incluye el acceso a asistencia avanzada, a través de un agente de soporte dedicado, y servicios profesionales como el diseño de soluciones, formación, consultoría y marketing.

Para obtener más información sobre los servicios de NTT Ltd., visitar hello.global.ntt

