El 62,5% de los empresarios del sector TIC confía en que la facturación crecerá hasta final de año

martes, 20 de octubre de 2020, 13:17 h (CET) Los empresarios del sector de servicios TIC se muestran optimistas y el 62,5% confía en que la facturación crecerá en lo que queda de año, mejorando en un 44% el índice promedio que presentan las empresas de la UE-27 Así lo refleja la nueva entrega del informe TIC Monitor elaborado por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE, que muestra una notable mejoría en los indicadores de clima respecto a la anterior entrega, pasando del terreno negativo a una recuperación de la confianza a corto plazo.

“El sector de servicios digitales en España se desenvuelve de manera singular. El entorno no es, desde luego, sencillo. Pero, una de las pocas excepciones es la importancia que el rearme digital de la sociedad tiene en la estrategia de recuperación. Tanto el Plan Europa Digital, una de las estrellas del nuevo marco financiero comunitario, como su versión nacional, España Digital 2025, dejan claro la firme apuesta por este sector”, asegura Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor.

Esta percepción positiva del negocio se traslada también a las expectativas de creación de empleo neto, que pasan de los -28,1 puntos de la anterior entrega a un +14,3 en una escala de +/‐100.

En contraste con estos datos, que proceden de encuestas realizadas a lo largo del mes pasado (septiembre), se encuentran los últimos datos disponibles sobre la evolución interanual (los últimos 12 meses, entre julio de 2019 y julio de 2020). La caída de actividad de los servicios digitales en el sector TIC en este lapso se sitúa en el -14,2%. “Es un registro más suave que el de las tres entregas anteriores, alimentando la sensación de que lo peor ha pasado ya, y aventurando una escalada gradual en lo que queda de año. Como observamos en las curvas de tendencia, el sector ha sido un oasis en medio de la tormenta que ha sacudido a la facturación de las empresas de servicios, más zarandeadas por la pandemia”, destaca Rueda.

La creación de empleo del sector TIC, un signo de fortaleza

A pesar de que la cifra de negocio va mermando la dinámica de contratación de talento especializado, el sector de servicios TIC es de los pocos que no ha entrado aún en tasas interanuales negativas y que se mantiene un mes más al margen de la destrucción neta de puestos de trabajo, con un crecimiento plano en los últimos 12 meses.

Aunque el ritmo de contratación se haya moderado considerablemente, el sector de servicios TIC sigue liderando el conjunto del sector servicios, teniendo aún un 20% más de empleados que en 2015 (el año base de la estadística), y diferenciándose así del resto de actividades terciarias.

“Es un signo de fortaleza evidente que, a pesar de la caída en la facturación, las compañías hayan mantenido el nivel de empleo, testigo de la confianza en una pronta recuperación”, señala Rueda.

