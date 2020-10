El Restaurant Esquirol de Llívia refuerza su servicio de ‘take away’

El restaurante del Hotel Esquirol, sigue abierto para dar servicio a los clientes alojados El pasado miércoles la Generalitat de Catalunya presentó un paquete de medidas para frenar la expansión del coronavirus, ante el empeoramiento de los datos registrado durante los últimos días. Las medidas de restricción, que entraron en vigor la madrugada del pasado jueves, afectan con especial incidencia, al sector de la restauración. Durante los próximos 15 días, bares y restaurantes solo podrán ofrecer servicio de comida a domicilio o comida para llevar con cita previa. Por otra parte, los restaurantes de hoteles solo podrán dar servicio a los clientes alojados. Uno de los establecimientos turísticos afectados es el Hotel Esquirol, situado en el municipio pirenaico de Llívia.

"En el Hotel y Restaurant Esquirol, seguimos ofreciendo el mejor servicio a todos nuestros huéspedes, con todas las garantías de seguridad para que puedan seguir disfrutando de nuestro menú, y de nuestros platos principales ya sea en el hotel o en su domicilio. Es por ello, que estos días estamos reforzando nuestro servicio ‘take away’, para que nuestros clientes puedan realizar su pedido, y llevárselo a casa", señala Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol. El horario del servicio take away del Restaurant Esquirol, es de 13h a 15:30h y de 20h a 21h. El pedido se puede realizar a través del teléfono 972.89.63.03.

El Restaurant Esquirol ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la comarca, como el Trinxat de la Cerdanya con huevo frito, el surtido de embutidos de la zona, especialidades como el bacalao al horno gratinado con alioli, la fondue de queso, los pies de cerdo al estilo del chef, así como deliciosas pizzas y hamburguesas.

Medidas específicas en sala

"En el Restaurant Esquirol seguimos trabajando a diario, siguiendo todas las medidas de seguridad de las autoridades sanitarias, para que servicio y atención a nuestros clientes sea 100% segura", añade Vidal. El establecimiento cuenta con dispensadores de geles desinfectantes tanto en las mesas para los clientes, como en la entrada del comedor. Además, desde el inicio de la pandemia el restaurante ha implementado el uso de cartas desechables, para reducir el contacto físico, y ha eliminado de las mesas productos de autoservicio como aceiteras, vinagretas o servilleteros. Asimismo, todo el personal utiliza mascarillas durante el servicio.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, cuenta con 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel alberga un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquíes, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.