DIETPLUS, franquicia de asesoramiento personal para una correcta alimentación, sigue creciendo en España

martes, 20 de octubre de 2020, 11:05 h (CET) Con más de 264 establecimientos repartidos entre Francia y Bélgica, extiende su exitosa metodología a todos los rincones de nuestro país Saber cómo alimentarse de una manera saludable, equilibrada y adaptada a las circunstancias personales de cada uno, es clave no sólo para mantener un peso adecuado, sino también para conservar una correcta salud tanto de los niños como de las personas adultas.

Dietplus puso en marcha hace ya muchos años en Francia, un método de enseñanza para conseguir un equilibrio alimentario, que todavía perdura y es muy conocido por el éxito entre sus clientes.

Los primeros establecimientos se abrieron en el año 2011 para poner en marcha esta metodología que está enfocada al asesoramiento nutricional personalizado totalmente gratuito para el cliente complementado con un seguimiento semanal, asociado con los complementos alimenticios naturales y exclusivos patentados y fabricados en Francia que permiten lograr resultados a largo plazo, sin asociar lograr un peso ideal a dietas restrictivas, ni situaciones de fustración por parte del cliente que en otros métodos vuelve rápidamente a ganar el peso perdido, sin que haya un acompañamiento para el mantenimiento.

El éxito de un Centro Dietético DIETPLUS, no solo se basa en la aplicación del concepto, sino también en la motivación e implicación del franquiciado/asesor que es formado inicial y de manera constante durante toda la duración del contrato. coach.

Franquicia DIETPLUS

La franquicia líder en Europa, ofrece a sus franquiciados una oportunidad única para poder ejercer una profesión apasionante, donde el lado humano ocupa un espacio principal.

La marca europea DIETPLUS especializada en dietas para enseñar a comer adecuadamente, rebaja su inversión inicial total (incluyendo productos de stock inicial) a 18.500€ para que todas las personas emprendedoras puedan tener un negocio de éxito y rentable.

No es necesario que seas nutricionista, sólo desear tener un negocio propio y trabajar de la mano de una marca seria y de reconocido prestigio en Europa.

