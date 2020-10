Una colección imprescindible para los amantes del cine fantástico y de terror para celebrar halloween ​En homenaje FLIXOLÉ, una de las plataformas predilectas de los aficionados al cine, se acerca a uno de los géneros que más pasiones levanta, el cine fantástico y de terror Redacción Siglo XXI

martes, 20 de octubre de 2020, 12:08 h (CET) Hace 25 años, durante la celebración de la Navidad en Madrid, un cura vasco y un heavy de Carabanchel lucharon juntos para evitar la llegada del Anticristo y salvar así a la humanidad. Con este divertido argumento se presentó El día de la bestia, la película de Álex de la Iglesia que hoy cumple 25 años desde su estreno en salas. Esta peculiar mezcla de comedia, terror y acción supuso una auténtica revolución dentro del cine español que vio consagrado a uno de los directores más importantes de nuestra cinematografía en las últimas décadas. Con un total de 6 premios Goya y éxito total de crítica y taquilla, El día de la bestia se convirtió rápidamente en un título de culto por su atrevida puesta en escena, sus surrealistas diálogos o lo variopinto de sus personajes. Y como olvidarse de aquella secuencia en el cartel de Schweppes de la Plaza del Callao, una de las escenas de cabecera del cine español.



En homenaje FLIXOLÉ, una de las plataformas predilectas de los aficionados al cine, se acerca a uno de los géneros que más pasiones levanta, el cine fantástico y de terror. Aunque a priori pudiese parecer que el cine español es un cine eminentemente realista, siempre ha tenido en el interior de sus películas una clara veta de fantasía. Por ello no es de extrañar que el cine de terror sea uno de los géneros que han gozado siempre de mayor popularidad. El espectador español tiene una querencia especial por las “películas de miedo” lo que ha hecho que los productores hayan apostado por este tipo de cintas, y que los directores hayan volcado su talento en que los sustos sean cada vez mayores.



FLIXOLÉ tiene en su catálogo una extensa muestra de lo mejor del cine de terror, siempre con copias remasterizadas en calidad HD. Por ello, entre las películas de las que dispone está el auténtico clásico Los otros (Alejandro Amenábar, 2001) que dio la vuelta al mundo y demostró que nuestros directores y técnicos eran equiparables con los de Hollywood. También están Aparecidos (Paco Cabezas, 2007), una historia sobre la memoria y la imposibilidad de olvidar; Parada en el infierno (2017), del gran conocedor y estudioso Víctor Matellano; La senda (Miguel Ángel Toledo, 2012) sobre la imposibilidad de dejar atrás los impulsos; Trastorno (Fernando Cámara, 2006) en la que el terror se mezcla con el thriller; Tuno negro (Pedro Barbero, Vicente J. Martín, 2001), una ingeniosa película sobre la vida estudiantil protagonizada por Silke, la musa de los noventa o Mi otro yo (2012) el único acercamiento al terror de Isabel Coixet, con la elegante puesta en escena que la caracteriza. Pero hay muchas más que demuestran que el género goza de una inmejorable salud en el cine español contemporáneo.



Pero esto no sólo ocurre ahora: el cine de terror siempre fue un género popular en nuestro país, con mucha tradición e incluso mucho prestigio internacional. FLIXOLÉ tiene en su amplio catálogo una gran muestra de ese fantaterror que dio la vuelta al mundo y tantos adeptos consiguió. Muchos de estos títulos son obras de culto, como la sensual y perturbadora Ceremonia sangrienta (Jorge Grau, 1973), la fábula ecologista No profanar el sueño de los muertos (Jorge Grau, 1974), Pánico en el transiberiano (Eugenio Martín, 1972), una película que nada tenía que envidiar a la productora británica Hammer, de quien incorporaba a su reparto a los sus dos actores icónicos, Christoher Lee y Peter Cushing o ¿Quién puede matar a un niño? (Chicho Ibáñez Serrador, 1976), una fábula sobre la pérdida de la inocencia y las ideas preconcebidas. Otro gran nombre presente es Jesús Franco, el que presentamos varios títulos, como Al otro lado del espejo (1973) o Un silencio de tumba (1974). Pero sobre todo los clásicos españoles, brilla un nombre, el de Paul Naschy, el único actor y director de terror español que ha alcanzado una relevancia internacional. En FLIXOLÉ presentamos varias de las películas que lo convirtieron en un mito, como La marca del hombre lobo (Enrique López Eguiluz, 1968), La noche de Walpurgis (León Klimovsky, 1971), El retorno de Walpurgis (Carlos Aured, 1973) o Inquisición (1976), su primer film como director.



Pero si hay un cine de terror europeo admirado en todo el mundo que ha supuesto una influencia para las generaciones sucesivas y para fans de todas las edades ha sido el fantaterror italiano, más conocido por el nombre de “Giallo”. Este subgénero une a las características propias del terror, como el suspense o la acción, una enorme sensualidad y un cuidado preciso del diseño de producción, con decorados, vestuarios y gamas cromáticas cuidadas al milímetro. FLIXOLÉ también tiene en su catálogo algunos clásicos del Giallo, como Bahía de sangre (Mario Bava, 1971); El más allá (1981) y Aquella casa al lado del cementerio (1981), ambas de Lucio Fulci; Demonios (1985) y Demonios 2 (1986), de Lamberto Bava, y sobre todo una gran selección de películas del considerado maestro indiscutible del género, Dario Argento, entre las que se incluyen los clásicos El pájaro de las plumas de cristal (1970), El gato de las nueve colas (1970), Cuatro moscas sobre terciopelo gris (1972), Tinieblas (1982)o Phenomena (1985).



