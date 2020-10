Factores para comprar la mejor tienda de campaña según tiendacampaña.es Comunicae

martes, 20 de octubre de 2020, 10:13 h (CET) Todos aquellos que aman salir de excursión y disfrutar del turismo de aventura, deben tener consigo las mejores herramientas y recursos que permitan que estas actividades de esparcimiento sean todo un acontecimiento Estas carpas de campamento, se caracterizan por ser elaboradas, en materiales impermeables resistentes a los cambios de clima, lo cual garantiza protección a quienes acampan al aire libre.

Características para escoger una tienda de campaña

Cuando el objetivo es alejarse de la rutina y del estrés urbano, una opción poderosa es en la naturaleza y espacios abiertos, para poder lograrlo durante varios días será necesario un refugio, que sea una especia de hogar mientras se está fuera; las tiendas de campañas cumplen esta función, protegen de factores ambientales y brindan confort y descanso.

Al comprar una tienda de campaña, se tiene que tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Fáciles de transportar

Cuando se realiza un viaje a una zona menos inhóspita es probable que se necesite caminar por algún tiempo, por lo tanto, la tienda debe ser fácil de transportar en cualquier ocasión. Unas perfectas para todo tipo de transporte son las tiendas de campañas familiares ya que están hechas para poder transportarse fácilmente durante un viaje.

Fácil de armar y desarmar

Algunos son expertos armando y desarmando, pero la gran mayoría no tiene esas cualidades, lo que quiere decir que tener una tienda que cualquiera pueda armar y luego desarmar, puede ser fundamental para poder disfrutar de un buen viaje.

Capacidad de personas dentro

Cada campista debe saber el tamaño de la carpa que necesita y es que en ese sentido existen muchas opciones para elegir, están las carpas con capacidad para una personas y carpas con capacidad de mucho mas de 10, ahora bien, el campista debe saber que mientras mas grande mas peso y es por ello que lo mejor es seleccionar la más justa según el numero de personas que la va a usar.

De materiales resistentes

Otro aspecto, que se debe tomar en cuenta, es que deben ser elaboradas y cubiertas con materiales resistentes, sobre todo al agua y la humedad, así garantizará una mejor protección a los campistas y objetos que tengan dentro de ella.

Resistentes al viento

Puede que en ocasiones no sea necesario, sin embargo, existen muchos lugares al aire libre donde el viento es muy fuerte y es necesario que las anclas puedan brindar estabilidad y esto también es importante en terrenos inclinados. Uno de los modelos que mejor funciona para el viento es el modelo de la tienda de campaña canadiense.

Adecuada para el clima

Las zonas de acampar suelen ser muy diferentes unas a otras, en el caso de que el lugar a visitar sea una zona fría será necesaria una tienda que brinde calidez, mientras que cuando el lugar a visitar sea caluroso será necesario que la tienda sea fresca. Existen muchos tipos de ellas que se adaptan a diferentes factores climáticos.

Resistentes a insectos

Algunas tiendas están hechas para permanecer afuera al aire libre y solo contar con algo de protección, pero si no se es muy resistentes a los insectos ni al olor de los repelentes, lo mejor será buscar carpas con protección puesto que sobre todo en las noches estos pequeños animales suelen ser muy activos.

Accesorios

Es el ultimo factor a tomar en cuenta, se debe pensar en ellos, solo después de haber cubierto los anteriores, algunas carpas tienen pequeñas mayas para colocar cosas, conectores con paneles solares y otros elementos para mayor comodidad. Para más información se puede visitar la web Tiendacampaña.es

