El número de empresas que ofrecen teletrabajo se ha multiplicado x8 en solo 10 meses

lunes, 19 de octubre de 2020, 18:07 h (CET) A principios de año apenas un 5% de las compañías ofrecía la opción a sus empleados de trabajar desde casa en nuestro país, frente a cerca de un 40% que lo hace ahora, a raíz de la aprobación de la nueva ley del teletrabajo el pasado 23 de septiembre El teletrabajo, esa asignatura pendiente hasta la pandemia para muchas empresas españolas, independientemente de su tamaño o ubicación, parece que ha llegado para quedarse. Tanto es así, que el número de empresas que ofrecen esta opción se ha multiplicado por 8 en solo 10 meses. De hecho, a principios de año apenas un 5% de las compañías ofrecía la opción a sus empleados de trabajar desde casa en España. Sin embargo, ahora cerca del 40% de las empresas sí lo hace, según cifras extraídas de un análisis llevado a cabo por Sesame Time, la aplicación de control horario más completa del mercado.

Conscientes de este panorama y coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Ley del Teletrabajo (13 de octubre), desde Sesame Time han llevado a cabo un análisis entre los más de 80.000 empleados de toda España que utilizan su herramienta para conocer con mayor detalle cómo ha sido esta evolución.

De este análisis se desprende que marzo y abril fueron los meses con los mayores picos de adopción del teletrabajo, coincidiendo con los primeros meses del Estado de Alarma. Tras esos dos meses, el crecimiento ha continuado, pero ya en menor medida. De hecho, entre el primer y segundo trimestre del año se multiplicó x5 el número de empresas que ofertan el teletrabajo a través de su app como opción para sus empleados.

En cuanto a las ciudades con mayor adopción al teletrabajo durante los últimos meses, coincide en gran medida con las más expuestas a la crisis sanitaria: Madrid, seguida por Barcelona y en tercer lugar Logroño, Pamplona y Vitoria-Gastei. En el extremo opuesto se encuentran: Mérida y Toledo.

Curiosamente, desde que la aprobación de la nueva ley fue publicada en el BOE, el pasado 23 de septiembre, ha crecido un 2% el número de empresas que lo ofrecen a sus empleados.

Aunque no todo ha aumentado durante la pandemia. Así, el porcentaje de empresas que utilizan dispositivos comunitarios como tablets para fichar ha descendido un 20% desde principios de marzo. No en vano, por temas de sanidad e higiene, muchas empresas se han visto obligadas a que los usuarios adopten el control horario desde su propio smartphone, a través de herramientas como Sesame Time.

Las compañías han debido adaptarse en tiempo récord a las nuevas exigencias de un mercado abrumado por la pandemia y el teletrabajo podría convertirse en un legado permanente de la crisis sanitaria actual. De hecho, en España, el 43% de los trabajadores cree que la crisis del coronavirus ha marcado el fin del trabajo 100% presencial y que se va a evolucionar hacia un modelo híbrido, según un estudio publicado este miércoles por la empresa de recursos humanos ManpowerGroup. En cuanto a lo los próximos meses, Albert Soriano, fundador de Sesame Time, afirma que “la tendencia parece que irá en aumento. Podríamos estar hablando de un 15% más de aquí a diciembre derivado sobre todo de aquellas empresas que están ahora probando una dinámica mixta y acaben inclinándose por un teletrabajo total. Y también compañías de reciente creación que debido a la tendencia, adquieran un modelo de teletrabajo desde un inicio. Salvo que haya un nuevo confinamiento, no esperamos cifras de aumento como las de los primeros meses de pandemia ya que la mayoría de las empresas ya han tomado las medidas necesarias con lo que ha pasado hasta ahora”.

