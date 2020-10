NoviCap supera los 100M€ financiados a más de 500 empresas desde el inicio de la pandemia

La fintech afianza su posición en el mercado pese al abandono del Gobierno al segmento de financiación no bancaria NoviCap ha facilitado el adelantamiento de cobros a más de 500 empresas para relajar su tensión de caja a causa del COVID-19

La fintech se topa con el rechazo del acceso a los créditos ICO mientras su filial en Ámsterdam concederá financiación avalada por el gobierno holandés por valor de 300M€

NoviCap, ‘fintech’ especializada en financiación de circulante a través de soluciones de factoring y confirming, ha reforzado su posición en el sector tras financiar más de 100M€ a empresas desde el pasado mes de marzo. Más de 500 empresas han obtenido financiación a través de NoviCap con el objetivo de solventar su asfixia financiera y poder hacer frente a pagos comprometidos durante el confinamiento y las diferentes fases posteriores.

La necesidad por mejorar su flujo de caja y la dificultad para acceder a créditos ICO ha empujado a pymes y grandes empresas a buscar vías de financiación alternativas a la banca. NoviCap ha contribuido a la supervivencia de un elevado número de empresas con cantidades muy elevadas pendientes de cobro y su capacidad de endeudamiento ya consumida.

La última encuesta semestral del Banco Central Europeo destaca la notable evolución del acceso de las empresas españolas a la financiación externa fruto del endurecimiento de las garantías requeridas por parte del sector bancario. Las previsiones de esta entidad auguran incluso una mayor demanda de alternativas de financiación en 2021, cuando finalicen las moratorias de pagos y la carencia de los créditos ICO.

Turismo, automoción y transporte, los más afectados

Las necesidades de liquidez a cierre de año podrían llegar a superar los 230.000M€, según el Banco de España. Las empresas que operan en turismo, ocio, automoción y transporte son las peor paradas, ya que entre el 80% y el 87% de las actividades dedicadas a estos sectores presentarán problemas importantes de liquidez en los próximos meses.

NoviCap estima que en 2021 la demanda de financiación aumentará considerablemente ya que un 60% de las empresas españolas necesitarán liquidez de forma ágil para afrontar sus compromisos de pago y hacer frente a la disminución de ingresos a causa de la pandemia de la COVID-19.

España, a la cola de Europa en aval de crédito para financiadores no bancarios

Pese a que la concesión de préstamos no está restringida a entidades financieras en el país, sí lo está el acceso y la captación de fondos públicos de crédito. Italia, Francia u Holanda confían desde hace tiempo en plataformas no bancarias especialmente en contextos de crisis y necesidad de liquidez de las empresas como el actual. En otros países como Reino Unido incluso el propio Banco de Londres invierte en plataformas alternativas de financiación como medida para canalizar financiación a empresas.

Al mismo tiempo en España existe una falta de apoyo institucional a financiadores no bancarios que ha quedado patente en el contexto actual a raíz de la pandemia. Como muestra de ello, la filial de NoviCap en Ámsterdam ha sido acreditada en el programa BMKB-C promovido por el gobierno holandés, donde participan tanto bancos como entidades no bancarias, para el que NoviCap contará con más de 300M€ al año para financiar a empresas holandesas. Por el contrario, en España las líneas de avales del ICO han sido reservadas exclusivamente a entidades con ficha bancaria.

La financiación no bancaria ha aumentado en toda Europa, consolidándose como una de las mejores alternativas para empresas en los últimos años. En países como Francia y Alemania, este segmento de financiación se sitúa en torno al 45% y en Reino Unido llega incluso al 70% por la rapidez y agilidad en los trámites de concesión, la transparencia en comisiones y la flexibilidad de devolución.