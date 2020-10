Albalate "saca pecho por ellas" en el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama Comunicae

lunes, 19 de octubre de 2020, 12:32 h (CET) El Ayuntamiento ha iluminado de rosa la casa consistorial desde el inicio del mes de octubre, y apoya el I Maratón virtual que organiza la AECC de Guadalajara Albalate de Zorita. 18 de octubre de 2020. Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que cada año tiene lugar el 19 de octubre, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) puso en marcha la campaña "Saca pecho por ellas".

Esta campaña hace un reconocimiento a las mujeres que, desde los años 70 del siglo pasado, lucharon para que se investigara el cáncer de mama y se redujera la mortalidad. Como consecuencia de aquel movimiento, el cáncer de mama es uno de los más investigados y que más supervivencia tiene, cercana al 90%.

"Saca pecho" retoma aquel movimiento para que ahora, más que nunca, se apoye a las mujeres con cáncer de mama y sepan que no están solas porque hay miles de personas a su lado, “también en Albalate de Zorita”, señala Alfredo Sánchez, teniente alcalde del Ayuntamiento de Albalate.

La AECC quiere que las redes sociales sean el escenario donde se muestre el apoyo social a todas estas mujeres con un simple gesto: una foto, con la mano en el pecho y el hashtag #sacapecho. Albalate de Zorita se ha sumado a esta campaña, iluminando de rosa la casa del pueblo que es el Ayuntamiento desde el inicio del mes de octubre.

Asimismo, el Ayuntamiento se ha sumado, de manera solidaria, a la marcha que, con motivo del día contra el Cáncer de Mama, organiza la AECC en Guadalajara. Debido a la situación de la pandemia, la asociación destaca este año la importancia de quedarse en casa y de cumplir las normas de seguridad, puesto que, entre otras cosas, cumpliendo estas normas se ayuda a que uno de los grupos de riesgo, los pacientes de cáncer, puedan seguir con sus tratamientos y no empeorar en su situación. Por eso, este año la marcha es virtual, para seguir colaborando en el maratón que es la lucha contra el Cáncer.​

