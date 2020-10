La venta de portátiles se dispara a causa del auge del teletrabajo, según Mayo Innotec Comunicae

lunes, 19 de octubre de 2020, 11:32 h (CET) El confinamiento y la consolidación de la modalidad del trabajo desde casa ha causado un repunte de venta de ordenadores portátiles para desempeñar mejor su cargo en estas condiciones especiales, señala Mayo Innotec La irrupción de nuevos dispositivos en el mercado con diferentes prestaciones en términos de usabilidad y facilidad para el transporte, como es el caso de los smartphones o las tablets, propició que los ordenadores portátiles pasaran a un segundo plano en cuestiones de ventas de aparatos tecnológicos pero, a raíz del confinamiento y de una mayor actividad de teletrabajo, se ha disparado la demanda de estos artículos.

Llegó el encierro de la población en sus domicilios para tratar de contener la pandemia y las empresas cuya actividad lo permitía, sugerían a sus trabajadores desempeñar su cargo desde casa. En aquel momento, tocaba adaptar espacios de la casa como el salón, la habitación o una sala-despacho, si se disponía, para comenzar una nueva etapa con un ordenador (generalmente portátil) y así completar la jornada laboral como en la oficina.

Cuando muchos trabajadores se percataron de que sus equipos informáticos no eran los adecuados para este desempeño laboral, optaron por la vía rápida y se lanzaron a comprar un ordenador portátil que pudiera soportar la carga del día a día.

Aunque las empresas ofrecían sus equipos propios, los empleados aprovechaban también para renovar sus equipos, lo que se ha traducido en un incremento

Búsqueda de una capacidad superior

Una de las prioridades de los compradores ha sido hacerse con un equipo con mayores capacidades, tanto de rendimiento como de almacenamiento, de forma que pueda soportar la carga de actividad tan inusual en estos tiempos de trabajo desde casa a causa de las restricciones.

Ha coincidido esta circunstancia con el lanzamiento de modelos cada vez más sofisticados, con prestaciones más avanzadas para ofrecer una experiencia al usuario más satisfactoria.

Cómo cuidar el portátil que se usa para el teletrabajo

Para garantizar que dispones de un recurso adecuado para desarrollar la jornada laboral desde casa, es clave seguir algunos consejos para su mantenimiento óptimo:

Procura reservar, al menos, un 20% de espacio libre para el mejor rendimiento posible, desechando los archivos y los programas en desuso.



Apagar el ordenador cuando no se usa.



Enchufarlo a la corriente sólo cuando se está agotando la batería.



No limitar la entrada y salida del aire para evitar que se sobrecaliente el sistema.



Aunque parezca evidente, durante el teletrabajo es recurrente comer entre horas o beber agua, por lo que se debe extremar las precauciones para que no se derramen líquidos o migas en el teclado.

Mayo Innotec es una firma de referencia en la venta de productos electrónicos, con una gran variedad de artículos adaptados a los diferentes usos para los que se adquieren, por lo que se empeñan en asesorar a los interesados para escoger la mejor opción entre todas sus alternativas de calidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.