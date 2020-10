Cuando aumentar la potencia del contador de la luz según electricistacordoba.net Comunicae

lunes, 19 de octubre de 2020, 11:16 h (CET) En el caso de que de forma continuada le salten los plomos del contador o que la situación de la vivienda haya cambiado, como un mayor número de inquilinos, puede ser necesario aumentar la potencia del contador digital Para ello es necesario consultar con un electricista profesional en el servicio que le asesore sobre la mejor manera de proceder y todas las gestiones necesarias a realizar.

Cuando salta el IPC (Interruptor Controlador de Potencia) de manera habitual, ya sea de un contador analógico o digital, significa que se precisa de un aumento de potencia eléctrica. Entre los principales motivos de aumento de potencia se encuentran:

No tener contratada la potencia óptima. Esto puede ser debido a que en el momento del alta la potencia eléctrica que iba a necesitar la vivienda o local no fue calculada de manera correcta. Esto hace que el IPC salte continuamente lo que comúnmente se conoce como “ saltar lo plomos ”. Esto hace que el suministro de luz se corte dejando a todo el inmueble sin luz hasta que el problema se soluciona.

”. Esto hace que el suministro de luz se corte dejando a todo el inmueble sin luz hasta que el problema se soluciona. Otras de las razones por las que debe de subirse la potencia de un contador, digital o analógico, puede ser que las necesidades de consumo eléctrico hayan cambiado, ya sea por un aumento del número de personas que viven en la vivienda o porque haya varios aparatos eléctricos o electrodomésticos que son conectados a la vez. Desde el 31 de diciembre del 2018, siguiendo el Plan de Sustitución de Equipos de Medidas, los contadores analógicos con potencias de hasta 15 Kw., fueron sustituidos por contadores digitales, los cuáles tienen muchas más ventajas:

Permiten el leer el consumo eléctrico de forma remota sin necesidad de que un técnico deba de desplazarse al domicilio del consumidor.

Las averías o problemas que pueden llegar a tener son mucho más fáciles de detectar. La diferencia a simple vista para saber si un contador en analógico o digital es que los contadores digitales tienen una pantalla como la de un reloj digital que marca el consumo eléctrico realizado mientras que los contadores analógicos llevan un sistema de números que giran conforme aumenta el consumo de luz.

Los contadores digitales llevan integrado el IPC mientras que en el caso de los contadores analógicos el ICP se encuentra separado en el cuado eléctrico por lo que resultaba muy fácil el volverlo a conectar.

Cuando el IPC del contador digital salte debe de reconectarse de una de las siguientes maneras:

Desconectar aquellos aparatos electrónicos y electrodomésticos que consuman una mayor potencia. Apagar el interruptor magnotérmico del cuadro general y esperar de 5 a 10 segundos para volverlo a conectar.

Pulsar el botón amarillo hasta escuchar un pitido y de manera automática volverá a tenerse luz en el local. Existen varios métodos diferentes para calcular la potencia eléctrica que necesita la vivienda o local:

Contratar los servicios de un electricista profesional Utilizar una calculadora online Realizar un cálculo a mano. El contratar los servicios de un electricista es el método más efectivo y fiable de los tres. El electricista profesional realizará un estudio preciso del consumo eléctrico de la vivienda o local sin lugar a errores. Este servicio requiere el pago de unos honorarios al técnico pero ayuda a evitar posibles problemas en el futuro como el que vuelva a saltar el IPC de manera continuada por contratar una potencia inferior o el tener que pagar de más por haber contratado una potencia superior.

Aumentar la potencia contratada de una vivienda supone tener que pagar por todos los derechos de alta como si se contratase una nueva alta del suministro eléctrico. El coste, independientemente de la distribuidora que proporciones el servicio es el mismo o comercializadora que facture por el consumo de luz, puesto que está regulado por el Gobierno.

Para aumentar la potencia eléctrica del contador digital es necesario ponerse en contacto con la comercializadora con la que se tenga contratado el servicio y aportar la siguiente documentación:

