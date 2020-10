Día del Cáncer de Mama: RevitaLash lanza su edición Eternally Pink Comunicae

lunes, 19 de octubre de 2020, 11:20 h (CET) La edición limitada de RevitaLash Cosmetics contribuye con múltiples asociaciones para la investigación y concienciación sobre el cáncer de mama. Al menos un 10% de los beneficios se destina a causas benéficas RevitaLash® presenta su nueva edición limitada Eternally Pink 2020, una apuesta que es ya tradición anual con su producto insignia: RevitaLash® Advanced, el suero que ha hecho famosa internacionalmente a la firma por su capacidad para mejorar la apariencia de las pestañas. Este año, además, la propuesta rosa estará presente también en los formatos de Revitabrow Advanced de 3ml y de RevitaLash Advanced de 2ml.

Dentro de este marco de ETERNALLY PINK y bajo el claim BETTER TOGETHER, la firma apuesta por superar el proceso juntos. La marca de cosmeceúticos capilares es desde hace años impulsora de muchas iniciativas con foco en la suma de esfuerzos frente al cáncer de mama, el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres. Anualmente, la marca colabora con distintas fundaciones y cada octubre incrementa dicho apoyo, con motivo de la celebración del mes de sensibilización sobre este tipo de cáncer. 2 dólares por cada unidad vendida* van destinados a esta causa en todo el mundo y, en España, Pure Skincare (el distribuidor de la firma a nivel nacional), dona el 10% de los beneficios a la Fundación Sandra Ibarra.

Además de aportaciones económicas, la firma ofrece producto en numerosas ocasiones a organizaciones o grupos de personas que sufren las consecuencias de las terapias para la cura del cáncer y que se pueden beneficiar de las propiedades de los productos de RevitaLash® Cosmetics.

Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra

La colaboración entre RevitaLash Cosmetics y la Fundación Sandra Ibarra irá destinada a su Escuela de Vida, la primera escuela de pacientes y supervivientes de cáncer, que nace con el objetivo principal de dar a conocer las necesidades físicas, emocionales y sociales de los supervivientes y contribuir a la mejora de su calidad de vida y bienestar.

En esta línea, la Escuela de Vida ha desarrollado diferentes proyectos, entre los que destaca la creación del primer Registro de Supervivientes de Cáncer de España, que permitirá conocer la realidad de los casi 2 millones de personas que han superado un cáncer en España para centrar la investigación y abordar sus necesidades asistenciales.

Una historia de amor desde su origen

RevitaLash® Cosmetics es pionera a nivel mundial en la categoría de acondicionadores de pestañas y cejas. La firma nació fruto de la experiencia personal de su fundador, el doctor Michael Brikenhoff, cuya esposa fue diagnosticada con cáncer de mama con 32 años. A medida que la enfermedad avanzaba, quiso ayudarla a sentirse más guapa y segura.

Como oftalmólogo, era conocedor de productos de tratamiento ocular cuyo efecto secundario hacía crecer las pestañas. Investigó el activo y lo mejoró, creando un complejo de patente propia, protagonista de muchas formulaciones de Revitalash® Cosmetics. Esta marca líder se ha convertido en una de las más innovadoras gracias a su línea de cosméticos orientados a mejorar la belleza natural de las mujeres.

Esta Edición Limitada Eternally Pink 2020 presenta un diseño especial teñido de rosa en sus propuestas de RevitaLash® Advanced en dos tamaños, y una opción Pink Ribbon en su aliado de cejas, RevitaBrow Advanced.

Sobre RevitaLash® Advanced

RevitaLash® Advanced es el primer tratamiento/acondicionador y fortalecedor de pestañas. Su fórmula contiene una combinación patentada de ingredientes formulados por primera vez en los laboratorios de Athena Cosmetics Inc. en California EEUU, los cuales se combinan con péptidos poderosos e infusiones botánicas. Sus beneficios:

Condiciona las pestañas para ayudar a protegerlas contra la fragilidad y las roturas.

Ayuda a mejorar la flexibilidad, la humedad y el brillo de las pestañas.

Ayuda a defender las pestañas de agresores diarios.

Mejora la apariencia de las pestañas. Tras su uso las pestañas aparecen más largas, fuertes y saludables.

Contiene el complejo BioPeptin Complex™ con péptidos y extractos botánicos que aportan a las pestañas humedad, manteniéndolas suaves, voluminosas y de aspecto saludable. Sobre RevitaBrow® Advanced (115€)

Es muy fácil conseguir unas cejas bien definidas con la ayuda del fortalecedor de cejas RevitaBrow® Advanced, utilizando el poder de los péptidos, extractos botánicos y la alta tecnología, RevitaBrow ® Advanced acondiciona, nutre, fortalece y devuelve la vitalidad a las cejas para que luzcan más gruesas. Sus beneficios:

Acondiciona las cejas para ayudar a protegerlas de la fragilidad y las roturas.

Ayuda a mejorar el mantenimiento de las cejas, las cejas quedan suaves y aterciopeladas.

Ayuda a defender las cejas de agresores diarios.

Realza la belleza natural de las cejas dañadas.

Tecnología patentada de alto impacto, péptidos y extractos botánicos aportan a las cejas humedad, manteniéndolas suaves y de aspecto saludable. Estas ediciones están en centros especializados y en www.revitalash.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La importancia de la Fisioterapia en el tratamiento del linfedema, según el CGCFE Worldline se mantiene entre las cinco mejores empresas evaluadas por Vigeo Eiris Melatonina: una alternativa a la vacuna de la gripe en embarazadas, según MARGen La venta de portátiles se dispara a causa del auge del teletrabajo, según Mayo Innotec La conectividad en las impresoras multifunción DEVELOP