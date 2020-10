Dispensador de jabón automático Simpleway C1: la mejor manera de lavarse las manos Comunicae

lunes, 19 de octubre de 2020, 10:48 h (CET) El pasado 15 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Lavado de Manos, se debe conocer cuáles son las mejores formas de hacerlo para garantizar una higiene adecuada. Por lo tanto, este innovador dispensador de jabón automático Simpleway C1 es el complemento perfecto en muchos baños, puesto que es lo más top para lavarse las manos Dispensador de jabón automático Simpleway C1: la mejor manera de lavarse las manos

El pasado 15 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Lavado de Manos, se debe conocer cuáles son las mejores formas de hacerlo para garantizar una higiene adecuada. Por lo tanto, este innovador dispensador de jabón automático Simpleway C1 es el complemento perfecto en muchos baños, puesto que es lo más top para lavarse las manos.

Con esto se busca concienciar a las personas sobre la importancia del lavado de las manos, para prevenir manera fácil y eficaz diversas enfermedades y la propagación de gérmenes. La finalidad es instar a que la población realice este proceso regularmente, sobre todo luego de estar en sitios públicos. Cabe destacar que con este novedoso dispositivo el usuario tiene menos contacto y más higiene.

¿Por qué el dispensador de jabón automático Simpleway C1 es lo mejor para lavarse las manos?

Sin duda, la mejor forma de lavarse las manos es mediante un dispensador de jabón automático Simpleway C1, puesto que es más higiénico en comparación a otros métodos que pueden propagar bacterias. Este dispositivo, al no requerir contacto, gracias al sensor de infrarrojos incorporado, garantiza una higiene adecuada.

Este dispensa de manera automática espuma, sin necesidad de que el usuario toque la botella. Solo se deben colocar las manos debajo de la salida y automáticamente da una cantidad de jabón, de excelente calidad, para eliminar las bacterias.

Gracias a este método innovador, las manos se mantienen limpias sin necesidad de tocar alguna superficie; es decir, previene infecciones cruzadas por bacterias. Por eso, es recomendable fomentar el lavado de las manos con estos dispositivos, para evitar propagar enfermedades.

Las ventajas del dispensador de jabón automático Simpleway C1

La innovadora fórmula del dispensador de jabón automático Simpleway C1 dispone de los mejores activos de aminoácidos, que están certificados por COSMOS. Integra diversos materiales orgánicos naturales de la mejor calidad. Además, humecta, hidrata y aporta suavidad a la piel, gracias a que integra extracto de aceite de coco.

Cabe destacar que la marca diseñó un excelente jabón que combina glicerina y aceite de coco para ayudar a mantener el cuidado de la piel. Es decir, este producto no causa lesiones y deja las manos hidratadas. Además, no causa sensaciones de pegajosidad o sequedad luego de usarse.

El Simpleway C1 y su increíble diseño

Este Simpleway C1 dispone de un diseño increíble que hace que el lugar donde se coloque luzca elegante. Es adecuado para baños o cocinas. Además, el dispensador controla y optimiza la cantidad de espuma, por lo que es muy duradero.

Con esta espuma, el usuario puede lavar sus manos de manera adecuada y así eliminar las bacterias y gérmenes. Es fácil de enjuagar sin dejar rastro del producto en la piel. La botella es de 300ml, esto representa un uso de hasta 440 veces.

Es importante que las personas conozcan lo mejor para realizar este proceso de manera eficaz. Sin duda el innovador dispensador de jabón automático Simpleway C1 es el complemento perfecto en cualquier baño. Incluso se puede comprar en Ebay al mejor precio con el cupón de descuento: PDESCUENTO2020.

En respuesta al Día Mundial del Lavado de Manos, Simpleway organizó oficialmente el evento #LoveHandWashFromToday. Las reglas del evento son muy fáciles. Hay que tomar una foto del lavado de manos y compartirla en redes sociales. Luego Simpleway seleccionará al azar a 100 ganadores. Hay posibilidad de ganar grandes premios: 2 Xiaomi TV, 4 Xiaomi Robot Vaccum y 100 dispensadores de jabón automáticos Simpleway C1.

El evento empezó el pasado 15 de octubre y finalizará el 26 de noviembre. Reglas del evento aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.