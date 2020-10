Las superbacterias de granjas industriales podrían ser la próxima amenaza para la salud, tras el COVID-19

Según un informe publicado por World Animal Protection con motivo del Día Mundial de la Alimentación, las superbacterias se están generando en las granjas como resultado del uso excesivo de antibióticos; estas bacterias, resistentes a los antibióticos, están entrando a nuestra cadena de alimentación y en el medioambiente. Casi tres cuartos de los antibióticos existentes en el mundo se utilizan en la producción animal[3], la mayoría en granjas industriales, que usan estos antibióticos para evitar las enfermedades que se generan por malas prácticas de bienestar animal, como el alto confinamiento de pollos de rápido crecimiento y la mutilación rutinaria en lechones.





Estos animales se crían en condiciones estresantes y de hacinamiento, un cultivo perfecto para la propagación de infecciones y la aparición de otras enfermedades. Además, cuando las superbacterias pasan de los animales a las personas, resulta más complicado afrontar las enfermedades. Hoy en día mueren 700.000 personas al año por infecciones que no pueden ser tratadas con antibióticos y en el 2050, se espera que esta cifra aumente a 10 millones de personas por año[4].





Una encuesta pública, realizada por World Animal Protection en 15 países, incluido España, reveló que 4 de cada 5 personas encuestadas están preocupadas porque la próxima pandemia pueda originarse en los animales de granja, y un número similar desconoce la amenaza que representan las superbacterias de las granjas industriales.





Los resultados de la encuesta en España revelaron que:





El 94% de los españoles está preocupado ante la posibilidad de que pueda originarse una pandemia en los animales de granja.

92% de los encuestados muestra preocupación ante la posibilidad de que las superbacterias provengan de los animales de granja.

El 65 % de los españoles creen que los granjeros/productores deberían hacer más para afrontar el problema de los antibióticos en animales de granja.

El 75% de los españoles asegura que les preocupa que las superbacterias provenientes de animales, causen efectos adversos en la salud.

94% de los españoles cree que el gobierno debería hacer seguimiento e informar de los antibióticos utilizados en animales de granja.

90% de los españoles encuestados cree que los antibióticos sólo deben ser administrados para tratar animales enfermos.

4 de cada 5 personas encuestadas se negaría a comprar en tiendas que no garanticen el bienestar animal y el uso responsable de antibióticos en la carne que comercializan.

Ricardo Mora, Gerente mundial del programa de animales de granja de World Animal Protection, ha declarado: “la pandemia nos ha cogido totalmente por sorpresa, sin embargo, la crisis de las superbacterias es una situación completamente predecible. No podemos ignorar que el uso excesivo de antibióticos en granjas industriales está contribuyendo al incremento de la resistencia a los antibióticos. La crisis actual podría empeorar si los antibióticos resultan ineficaces en el tratamiento de infecciones secundarias”.





El gobierno español debe elevar los estándares de bienestar animal, y hacer seguimiento, así como informar sobre la administración de antibióticos a los animales de granja. Igualmente, los supermercados deberían garantizar el bienestar de los animales de su cadena de suministro y que los antibióticos son usados de forma responsable en las granjas”.





Monique Mikhail, directora de estrategia de Greenpeace International, comenta: "La cría industrial de animales está destruyendo nuestros bosques, contaminando nuestra agua, calentando el planeta y dañando nuestra salud. Debemos ponerle fin, así como a su inaceptable dependencia de los antibióticos; también tenemos que reducir drásticamente la cantidad de carne que producimos y comemos, y hacer la transición a un sistema alimentario justo y ecológico”.





Por su parte, Maria Moreno, técnico especialista en animales utilizados para el consumo en FAADA, también ha declarado: "Además de contribuir a la contaminación de nuestros ríos y acuíferos, de ser responsable de más del 14% de las emisiones globales de GEI, a la ganadería intensiva se atribuyen las peores prácticas de manejo de los animales, como el destete precoz de los lechones, la separación de los terneros de las vacas a las 24 h de nacer, el recorte de picos en gallinas de puesta, de rabos en cerdos, etc. Así mismo, sus instalaciones se caracterizan por unas condiciones de esterilidad y hacinamiento que afectan al comportamiento y al estado emocional de muchas especies. Es por eso que desde FAADA trabajamos con la WAP en este proyecto, para poder poner todas estas cuestiones sobre la mesa y pedir que se les ponga fin en una sociedad en la que ya no tienen cabida alguna".





World Animal Protection hace hoy, día Mundial de la Alimentación, un llamamiento para ponerle fin a las granjas industriales, reducir la producción y consumo de productos animales provenientes de estas granjas y para garantizar que toda la producción de animales de granja cuente con altos niveles de bienestar.





