La colección de Alexandre Cirici Pellicer a subasta en Setdart

lunes, 19 de octubre de 2020, 11:00 h (CET) Las múltiples facetas de Alexandre Cirici Pellicer lo sitúan como una figura crucial para la historia cultural y política del país. Sus aportaciones tanto como crítico de arte, escritor, diseñador, publicista o político son el testimonio de su compromiso humano, ético y estético para mejorar la sociedad y el país en un periodo de su historia tan lúgubre como fue el Franquismo. Ahora gran parte de su emblemática colección de arte se reúne en la próxima subasta del día 22 de octubre El proyecto cultural que impulsó y su gran labor divulgativa propició un cambio de rumbo en la proyección del arte de Vanguardia desarrollado en Cataluña en la etapa de la dictadura franquista.

En este sentido el estrecho vínculo que mantuvo con los artistas locales, cristaliza con el revolucionario grupo "Dau al Set", en cuya revista homónima colaboró con escritos que dieron cuerpo teórico a manifestaciones plásticas cuyo germen subversivo supo atisbar. En cada uno de sus escritos, Cirici supo, como pocos, entender, divulgar y poner en valor a estos jóvenes artistas, inquietos e inconformistas que fueron Joan Ponç, Antoni Tàpies, o Modest Cuixart entre muchos otros.

Fue sobre todo a Tàpies a quien dedicaría monográficos que, aún hoy, constituyen la biografía referencial del artista: desde "Tàpies o la transverberació" (1954) hasta "Tàpies, testimoni del silenci" (1970), con el transcurso de los años no abandonó su enfoque sociológico del arte, de modo que ancló el informalismo catalán en un momento histórico y de acuerdo a las contingencias políticas, ahondando con su intelecto privilegiado en las correspondencias transnacionales de la vanguardia.

La colección que se presenta está conformada por una gran variedad de artistas contemporáneos con los que Cirici mantuvo en mayor o menor grado un vínculo profesional o amistoso. Varias de ellas le están dedicadas, pues se trataba mayormente de regalos que los propios artistas hacían a su admirado intelectual. Destacamos, de la colección, los importantes óleos de Tàpies y Cuixart, los dibujos de Antoni Clavé, una escultura de Pablo Gargallo, así como piezas del artista pop Richard Hamilton y el alemán Will Faber. Otros artistas catalanes incluidos en la colección que fueron amigos de Cirici, son: Romá Vallés, Tur Costa, Rovira Brull y Jaume Mercadé, entre otros.

La colección de Alexandre Cirici que Setdart tiene el placer de subastar es sin duda una increíble oportunidad para coleccionistas consolidados o noveles, por la diversidad de formatos y valoraciones de las piezas que conforman dicha colección.

Enlace de interés con más información y acceso a la subasta: https://blog.setdart.com/ciricipellicer/

