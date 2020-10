Repuestoinformatico.com líderes en la venta de repuestos para móviles y tabletas en España Comunicae

lunes, 19 de octubre de 2020, 10:32 h (CET) La empresa se encarga de facilitar cualquier repuesto de teléfono móvil a un precio competitivo con total garantía de calidad Es una realidad que la tecnología se encuentra en el día a día de las personas en la sociedad actual. Con la digitalización, un ordenador, teléfono móvil o tableta forma parte de las pertenencias básicas de cualquiera. Pero, también es sabido que, con este avance de la tecnología, los aparatos cuentan (en la mayoría de las ocasiones) con una obsolescencia programada que hace que se deba cambiar de móvil, ordenador o tableta en un período relativamente corto de tiempo.

Es por esta razón que nació la empresa repuestoinformatico.com, a raíz de ver la necesidad que los servicios técnicos de reparaciones o cualquier cliente necesitaban un proveedor que pudiera facilitar cualquier repuesto con una calidad garantizada, para poder reparar su terminal móvil o tableta. Es una organización que garantiza los plazos de entrega de 24h-48h para la recepción de su pedido. Es gracias a este compromiso que repuestoinformatico.com pueda tener una relación estrecha con todos sus clientes, ya sea una gran empresa o un cliente particular.

Repuestoinformaticos.com se posicionan como líderes en la venta de repuestos de teléfonos móviles y tabletas. Se dedican a la venta de artículos de gran calidad y trabajan con grandes empresas de servicios técnicos(Sat), con tiendas y cualquier particular. Cuentan con una experiencia de 6 años trabajando de manera online y trabajan con todas las marcas de telefonía del mercado ofreciendo la máxima calidad en los recambios. Además, cuentan con repuestos para móviles de las principales marcas como Apple, Samsung o Xiaomi.

Desde la empresa, comentan que algunas de las ventajas de realizar la compra con ellos son:

Descuentos, promociones y facilidades de pago para grandes empresas y sat

Solución de incidencias rápidamente (RMA)

Número muy bajo de devoluciones

Artículos de primera calidad testados en laboratorio

Pueden buscarte cualquier repuesto, aunque no lo tengan en la pagina web

Precios competitivos, siempre mejorando los precios de mercado

Servicio de atencion al cliente por varios canales: Whatsapp, Email, Chat, Teléfono En definitiva, contar con una organización que garantiza la calidad de los repuestos de los artilugios informáticos, que tenga un plazo de entrega de 24-48h y que cuente con una atención a la cliente basada en la transparencia es clave para las buenas sensaciones de los clientes. Desde repuestoinformaticos.com, buscan siempre garantizar que los clientes estén satisfechos con el servicio ofrecido.

