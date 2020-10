La cadena de supermercats andalusa EL CHISMA confia els seus plans d'expansió a la consultoria CEDEC

EL CHISMA SL és una empresa l'activitat principal de la qual se centra en l'explotació de centres de venda al detall que comercialitzen tota mena de comestibles, begudes i tabac. Fundada fa més de 20 anys, avui dia l'empresa compta amb diversos supermercats a la Comunitat andalusa Aquesta empresa familiar es troba en creixement constant des que se'n va fundar el primer centre el 1998 a Alcalá del Valle (Cadis), un establiment de venda al detall no especialitzat, amb predomini de productes d'alimentació, de neteja i begudes.

La incorporació progressiva de la segona generació a les activitats d'EL CHISMA impulsa el negoci, amb l'obertura del seu segon centre el 2015, un Cash&Carry a Alcalá del Valle (Cadis), i del tercer el novembre de 2016 a Ronda (Màlaga). La seva consolidació es materialitza el juny de 2018 amb l'obertura del seu quart establiment al centre comercial d'Albolote (Granada) i, l'octubre de 2019, amb la inauguració del seu cinquè supermercat Cash&Carry a Chauchina (Granada).

Amb aquest creixement ràpid però consolidat experimentat aquests darrers anys, EL CHISMA ha tingut la necessitat de centralitzar la gestió de les compres i la seva relació amb els proveïdors abans de començar una nova etapa d'expansió, i per això ha professionalitzat aquests serveis amb l'objectiu d'oferir els millors productes al millor preu a tots els clients en els seus diferents centres.

Per tal d'ordenar les relacions dins la família propietària i de professionalitzar la gestió de l'empresa, EL CHISMA SL col·labora amb CEDEC, consultoria d'organització estratègica d'empreses líder a Europa en gestió, direcció i organització per a empreses familiars des de 1965.

Aquesta col·laboració amb CEDEC es mantindrà de manera continuada els propers mesos amb l'objectiu de consolidar el projecte empresarial i de garantir el relleu generacional i la consolidació de les noves obertures, cosa que haurà de permetre que EL CHISMA SL assoleixi les quotes més altes d'excel·lència empresarial en un futur pròxim.

La seva finalitat de CEDEC és posar a l'abast de les empreses els sistemes d'organització que els resultin més eficients, a fi d'optimitzar-ne els resultats empresarials per assolir i treballar junts cap a la consecució de l'Excel·lència Empresarial.

El seu factor diferencial recau en la seva contrastada metodologia de treball. CEDEC treballa amb i per els empresaris amb l’objectiu d’implementar de forma efectiva, en empreses familiars de qualsevol mida, una gestió professional i actualitzada per mitjà de l’aplicació de tècniques i sistemes de treball propis.

Implantada a Espanya des de 1971, CEDEC ha participat en projectes de més de 46.000 empreses, en concret més de 13.000 a Espanya, amb una plantilla de més de 300 professionals altament qualificats en totes les seves seus, 150 de les quals a Espanya.

Amb oficines a Espanya a Madrid i Barcelona, la consultora d’organització estratègica per a empreses familiars CEDEC està present a França, Bèlgica, Luxemburg, Suïssa i Itàlia.

El treball i la consolidació del CEDEC com a empresa especialista en organització estratègica empresarial, es pot veure reflectida en nombroses opinions i casos d'èxit d'empreses nacionals i internacionals, que ofereixen de manera desinteressada la seva opinió sobre CEDEC i que poden ser consultades en les diferents webs dels països on està implantada l’empresa https://www.cedec.es/opiniones, així com comentaris visuals en el seu canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g