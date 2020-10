Netflix desvela el tráiler de los Favoritos de Midas Ambientada en el Madrid actual, la historia está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas Redacción Siglo XXI

lunes, 19 de octubre de 2020, 11:57 h (CET)

Netflix ha desvelado hoy el tráiler y el póster oficiales de Los Favoritos de Midas, su nueva miniserie original creada y dirigida por Mateo Gil, que firma el guión junto a Miguel Barros inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas, en el que un gran empresario sufre un extraño chantaje. Protagonizada por el tres veces ganador del Premio Goya Luis Tosar (Quien a hierro mata, Celda 211,



Los lunes al sol), Willy Toledo (El crimen ferpecto, El otro lado de la cama) y Marta Belmonte (Gente que viene y bah, Isabel) junto a Marta Milans (White Lines, El Embarcadero), Carlos Blanco (Volver, Fariña), Bea Segura (Hierro, Hospital Central), Goize Blanco (Jefe, Herederas) y Miguel Ángel Solá (Desaparecida, La enfermedad del domingo), entre otros, el thriller de 6 episodios se estrenará en nivel mundial en Netflix el 13 de noviembre de 2020.



Ambientada en el Madrid actual, la historia está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas. Víctor Genovés (Luis Tosar), un influyente empresario, sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en un lugar y fecha señalados y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo. ¿Cuántas muertes será Víctor capaz de cargar sobre sus hombros?

