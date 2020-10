Las cinco tendencias que están cambiando la atención al cliente en la ‘nueva normalidad’ Altitude Software desvela las cinco claves que permitirán al sector del Contact Center optimizar el servicio al cliente en esta nueva era Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 19 de octubre de 2020, 11:47 h (CET) La pandemia ha obligado a las organizaciones a adaptarse a una situación extraordinaria: desde garantizar la continuidad de las actividades de negocio hasta reinventar su oferta de productos y servicios y ofrecer un servicio ininterrumpido de atención al cliente. Esta transformación acelerada afecta especialmente a las áreas responsables de las interacciones con clientes – departamentos de atención al cliente, marketing, asesores y consultores de venta, etc.



Los consumidores, ahora más que nunca, necesitan tener seguridad sobre los productos y soluciones que están adquiriendo y, sobre todo, recibir una atención al cliente personalizada y adaptada a sus necesidades que refuerce dicha confianza. Por su parte, las empresas de todos los sectores tienen ante sí el reto satisfacer de forma permanente las necesidades de sus clientes para conseguir fidelizarlos.



Teniendo en cuenta este contexto, Altitude Software, empresa líder y proveedor global de soluciones de Contact Center Responsive para mejorar la Experiencia del Cliente, desvela cinco claves para que las empresas optimicen su servicio en la ‘nueva normalidad’.



Automatización para el incremento de interacciones

Al comienzo de la pandemia, el volumen medio de llamadas que recibían las empresas se incrementó hasta un 1.000%, y los tiempos de espera se dispararon. Sin ninguna duda, el éxito en la gestión se basa en la inteligencia añadida al software. Junto a las soluciones VPN (red privada virtual), VDI (escritorio virtual) o instancias Cloud para la atención en remoto, las herramientas de automatización basadas en Inteligencia Artificial -principalmente sistemas IVR y chatbots - resultan esenciales para responder al incremento exponencial de interacciones y garantizar la continuidad del negocio.



Accesibilidad y humanización Ante la situación generalizada de distanciamiento social, las empresas deben ser aún más accesibles y cercanos para los clientes. El canal de vídeo se ha hecho imprescindible para humanizar la interacción, establecer empatía y facilitar la comunicación con personas con alguna discapacidad sensorial como la sordera. Sin tener que invertir en amplios recursos de desarrollo e infraestructura dedicada, las empresas pueden utilizar APIs y SDKs de proveedores como Altitude Software e Interactive Powers para añadir servicios de videochat en navegadores web o aplicaciones móviles (iOS y Android).



Combinación de múltiples canales

Las organizaciones no solo han rediseñado sus productos y servicios, también la Experiencia de Cliente. La clave consiste en crear vías cercanas de contacto con los clientes en cualquier momento y lugar y a través de múltiples canales - llamadas, voz, web, vídeo, e-mail, chat, SMS…-, ofreciendo una verdadera experiencia omnicanal. Los canales deben estar sincronizados, gestionando así múltiples conversaciones de forma simultánea para optimizar los procesos sin incrementar el número de agentes.



Comunicación asíncrona Los clientes están cambiando su manera de interaccionar con las empresas. No solo quieren elegir el canal, también los ‘tiempos’. La comunicación asíncrona - contactos en pausa, extendidos en el tiempo y reanudados en cualquier momento - pasa del ámbito personal al empresarial. La tecnología de Contact Centers debe ser capaz de conservar los datos de la interacción para proporcionar el contexto y la información necesaria al empleado que gestione la conversación con el cliente, independientemente del canal o del tiempo transcurrido.



Del ‘engagement center’ al Responsive Contact Center

En las últimas décadas, el sector de la Atención al Cliente ha cambiado de forma notable, para adaptarse a las necesidades y los desarrollos de las empresas de todos los sectores. En los últimos años las empresas se apoyan en el ‘engagement’ center, más proactivo y centrado en el cliente, pero el próximo paso, acelerado por la pandemia, es el Responsive Contact Center. Esta innovadora aproximación pprioriza los problemas del cliente y le ofrece diversas opciones de contacto omnicanal y un servicio 24/7 sobre la misma consulta, identificando rápidamente su última interlocución con un agente y la conveniencia de conectar con el mismo para forjar relaciones más personales con la empresa. Responsive Contact Center incluye a todos los empleados de la empresa para que ningún cliente suyo se quede sin respuesta, sin tener que esperar ni repetir la información.



"Flexibilidad, agilidad, omnicanalidad y la combinación de servicio automatizado y humano son ahora las principales demandas de los consumidores para interactuar con su proveedor", destaca Alfredo Redondo, CEO de Altitude Software. "La respuesta es el Responsive Contact Center, que se centra en el cliente respetando sus tiempos y su singularidad para ofrecerle un customer journey personalizado".

