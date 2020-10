Código promocional Google Workspace GRATIS en Desamark Entre sus características destacables se encuentra el fácil acceso desde cualquier dispositivo, pudiéndose trabajar en los documentos sin conexión Redacción Siglo XXI

lunes, 19 de octubre de 2020, 11:13 h (CET) Google LLC es una de las compañías principales de la multinacional Alphabet Inc. Su objetivo es el de facilitar el uso de Internet al usuario medio e inexperto, a través del desarrollo software de aplicaciones y herramientas como Google Drive o Google Docs, ambas muy utilizadas por estudiantes e incluso grandes compañías.



Dentro de los productos más destacados de Google se encuentra G Suite, una compilación de varios programas dirigidos especialmente a las empresas. Incluye aplicaciones que permiten gestionar la mensajería de una compañía, las campañas publicitarias, la creación de documentos y presentaciones promocionales, etc. Todo ello desde un mismo lugar.



De G Suite a Google Workspace

En el presente mes de octubre Google ha realizado un rebranding de G Suite, es decir, ha rediseñado su identidad, efectuando las mejoras que ahora la convierten en la actual Google Workspace.



¿En qué consiste el actual Google Workspace?

Google Workspace es un lugar de trabajo destinado a facilitar la gestión de información y tareas de una empresa, un negocio, una compañía con varios trabajadores, un autónomo freelance o incluso una institución educativa. De este modo, el usuario que lo contrate debe preocuparse de atender sólo las tareas, mientras que la gestión quedaría en manos de Google Workspace.



Entre sus características destacables se encuentra el fácil acceso desde cualquier dispositivo, pudiéndose trabajar en los documentos sin conexión.



¿Qué incluye Google Workspace?

Todos los planes que pueden contratarse de Google Workspace incluyen:



correo electrónico personalizado con el dominio deseado para la empresa herramientas de colaboración varias (Gmail, Calendar, Meet, Chat, Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Formularios...)



De entre las aplicaciones anteriores, Meet es una novedad que permite organizar reuniones digitales mediante vídeo. Es una herramienta especialmente útil, que ha permitido a instituciones diversas (incluidos centros educativos) poder facilitar el teletrabajo y la conexión profesor-alumno durante el confinamiento por la Covid-19.

Beneficios de Google Workspace



Algunos de los beneficios de Google Workspace son:



1. Email empresarial personalizado La imagen que una empresa da a sus clientes determina en gran medida su éxito. Una de las maneras de transmitir confianza y seguridad es a través de un email personalizado. Google Workspace permite crear un correo electrónico profesional para la empresa y para cada uno de sus empleados, por ejemplo: juan@empresa



Por otro lado, los empleados pueden comunicarse entre sí mediante aplicaciones como Google Meet o Google Chat.



Además, se integran acciones sugeridas: respuestas inteligentes, redacción inteligente y sugerencias de gramática y ortografía.



2. Trabajar desde cualquier lugar Permite fomentar el teletrabajo mediante herramientas integradas que pueden usarse por los grupos de colaboración mientras visualizan a tiempo real las modificaciones que se van haciendo sobre un documento común.



Se puede compartir la pantalla y el contenido



Pueden trabajar hasta 100 personas a la vez sobre el mismo documento

Los eventos de emisión en directo pueden llegar hasta 100.000 personas



Las reuniones virtuales pueden ser de hasta 250 participantes y pueden grabarse para verlas posteriormente



3. Almacenamiento en la nube

La “nube” de Google Workspace es el espacio digital en el que guardar los documentos que realicemos, tanto si estos han sido creados directamente en la nube, como si los hemos creado previamente en nuestro ordenador. La nube permite liberar espacio en el disco del ordenador y en el ancho de banda de red.



Según el plan que se contrate, el espacio en la nube será mayor o menor. No obstante, dicho espacio siempre puede ampliarse.



4. Seguridad adicional Para evitar la suplantación de identidad o el phishing, Google Workspace cuenta con la autenticación de dos pasos o mediante código y más controles de administración de cuentas de usuario. También dispone de un sistema de notificaciones y alertas ante actividades sospechosas en la cuenta.



