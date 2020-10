Verde que te quiero, verde Hacerlo puede ayudar a salir antes y mejor de la recesión. A favor tenemos una población concienciada Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 19 de octubre de 2020, 11:03 h (CET) Hermanos: Igual que estamos debatiendo entre el dilema que supone jugarnos la salud o la economía, en España nos estamos debatiendo entre la transición ecológica que ahora debe abrirse y la necesidad de acometer la reindustrialización.



La salida de la crisis originada por la pandemia tiene que ser sostenible y los gobiernos estatal y autonómicos disponen ahora de la posibilidad de impulsar la descarbonización con los multimillonarios fondos europeos que están a punto de llegar. La descarbonización y la paulatina eliminación de los gases con efecto invernadero no deben estar reñidas con una nueva industria respetuosa con el medioambiente.



El fondo de reconstrucción que nos va a llegar de Europa exige que este dinero se destine al cambio de nuestra economía (la europea) aplicando tecnologías que limiten les emisiones de gases y que dependan menos de los combustibles fósiles. Y ello no debe estar reñido con la reindustrialización necesaria.



Hacerlo puede ayudar a salir antes y mejor de la recesión. A favor tenemos una población concienciada. No como en EE.UU. en la que los lobbies todavía tienen fuerza suficiente para mantener que el cambio climático es una patraña y que se puede seguir contaminando a escape libre. O como en China o India donde ni siquiera se ha enterado la población de qué es eso del cambio climático.



La nueva economía verde es una oportunidad económica para todos los europeos, pero sobre todo para los españoles a quienes nos sobra energía solar. Una energía limpia que debemos saber utilizar en beneficio de nuestra industria y nuestro medioambiente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Verde que te quiero, verde Hacerlo puede ayudar a salir antes y mejor de la recesión. A favor tenemos una población concienciada Revisión al mañana “Asentemos corazón en lo que hacemos y juntemos latidos en rogativa de cambio” Algo bueno Esta semana he podido cerciorarme de que no es todo malo entre lo que está pasando en estos días Las diferencias entre orden y condecoración La principal diferencia entre estos dos términos es que la orden tiene un alto componente de hermandad entre sus miembros, mientras que la condecoración es una muestra de reconocimiento por parte de los poderes públicos a ciertas personas con méritos El COVID travesti A lo mejor por esa ambigüedad en el trato lingüístico, las feministas progres no han saltado de indignación con pancartas a la calle gritando desaforadas