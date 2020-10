¡Viva España! Todos los españoles sin excepción queremos a nuestra Patria y estamos orgullosos de ella, pero ante el mal uso fascista del grito, que no nos callen, debemos de añadir y gritar más fuerte aún... José Enrique Centén

lunes, 19 de octubre de 2020, 10:24 h (CET) Grito utilizado con profusión en todos los actos de los fascistas españoles, lo hacen en un sentido insultante, lo reivindican como propio y de uso exclusivo del fascio español desde el final de la sublevación militar (vencedores gracias a las tropas nazis e italianas y a la pseudo neutralidad de los gobiernos europeos). Pero para el resto de la población española suena vacío del sentido patrio, lo utilizan de forma peyorativa y desprecio al resto de los españoles que no piensan como ellos en su amor al franquismo, ya estamos hartos de esa utilización maniquea, aunque callamos, despreciamos ese uso.



En nuestra historia hay múltiples ejemplos del uso de ese grito, uso de enardecimiento y valor desde antiguo cuando la Infantería española temida y respetada mundialmente, se veía en extremo peligro y, al grito de ¡Viva España!, redoblaban su esfuerzo prefiriendo caer antes que retroceder, también utilizado en nuestra Guerra de la Independencia o en los desastres de Cuba y Filipinas, grito propio de nuestras tropas de baja graduación o del pueblo que, ante la deshonra prefiere la muerte en una situación extrema, debiendo realizar el último esfuerzo al encontrarse solos, sin mandos, bien por cobardía o muertos, ése era su aliento y verdadero sentido que estos miserables han prostituido.



Todos los españoles sin excepción queremos a nuestra Patria y estamos orgullosos de ella, pero ante el mal uso fascista del grito, que no nos callen, debemos de añadir y gritar más fuerte aún...



