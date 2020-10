La defensa de la propiedad privada es esencial para una sociedad libre. Otra cosa es que en España tenemos un grave problema con la vivienda. El precio de alquiler se ha disparado y los salarios han ido por detrás. Y los sucesivos gobiernos no han favorecido la construcción de suficientes viviendas sociales de alquiler para la gente que no puede pagarse un techo. En esta situación no es extraño que las últimas semanas hayan aumentado las noticias sobre ocupaciones de pisos, y se ha hablado mucho de cómo remediarlas. Creo que son necesarias y se pueden, sin duda, hacer reformas para mejorar y agilizar la protección de los propietarios.