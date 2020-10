IceCoBar introduce en sus establecimientos los famosos batidos de proteínas FoodSpring Comunicae

viernes, 16 de octubre de 2020, 14:52 h (CET) La cadena de heladerías introduce unos batidos que ayudan a adelgazar, con 70% de proteína, leche de soja y tan solo 110 calorías La cadena de heladerías IceCoBar se alía con la compañía internacional FoodSpring para introducir en todos sus establecimientos sus famosos batidos de proteínas.

A través de esta colaboración entre las dos marcas, IceCoBar se adelanta a una tendencia en la hostelería, “El modelo de vida saludable y healthy es el futuro”, ha afirmado Benjamín Gomes, director general en IceCoBar.

Los batidos de proteínas FoodSpring son un alimento alto en proteínas y fibra, bajo en azúcar, sin gluten, y que contienen 24 vitaminas y minerales, así como proteína de suero de leche de vaca, entre otros beneficios. Estos batidos son perfectos como tentempié o como sustituto de una comida, ya que ofrecen todos los nutrientes necesarios para el organismo, ayudando al cuerpo a adelgazar.

IceCoBar ofrece estos batidos en tres sabores distintos: -chocolate, fresa y vainilla-, “Todos ellos deliciosos, por eso son tan apetecibles, además de ser una ayuda perfecta para los momentos en que tenemos menos tiempo y no deseamos perder nuestros hábitos de vida saludable” ha añadido Gomes.

Con esta iniciativa, IceCoBar completa la oferta de productos “healthy”, segmento en el que la compañía está claramente posicionada y completa una carta compuesta por sus famosos ice rolls, una nueva fórmula de consumir helado, importada de los puestos ambulantes del street food tailandés. Una moda gastronómica que combina el show de su elaboración con el hecho de consumir un producto totalmente natural realizado delante del cliente sobre una plancha a -20º.

Con su inminente nueva apertura en modelo cafetería-heladería en el centro comercial Way de Dos Hermanas, Sevilla, la enseña se posiciona con un total de once tiendas en el mercado español, cifra que espera incrementar antes de que finalice el ejercicio con la puesta en funcionamiento de nuevos puntos de venta para reforzar su cobertura nacional.

Modelo de negocio

IceCoBar ha revolucionado el sector de la cafetería-heladería en un nuestro país con un formato que ofrece a sus franquiciados la posibilidad de recuperar la inversión en cerca de 18 meses y contar con un margen de producto del 80%, uno de los más altos del mercado.

Se trata de un modelo de negocio pensado para un consumo en todas las franjas horarias, lo que incrementa considerablemente el índice de facturación gracias además a las economías de escala propuestas por la empresa.

El plan de crecimiento establecido por la enseña ha llevado a IceCoBar a firmar un acuerdo estratégico con BBVA mediante el que la entidad financia hasta el 80% de la inversión a los nuevos franquiciados, que además se podrán acoger a condiciones muy ventajosas para poner en funcionamiento un establecimiento de la marca.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.