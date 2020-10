Atos refuerza su solución de identidad Evidian en tiempos de pandemia Comunicae

viernes, 16 de octubre de 2020, 14:08 h (CET) Atos, líder mundial en transformación digital, anuncia un nuevo lanzamiento clave de su oferta Evidian Identity-as-a-Service (Evidian IDaaS), disponible en la nube por suscripción, con nuevas características de control para optimizar la usabilidad. Esta solución de seguridad "todo en uno" ayuda a las empresas a gestionar de forma segura sus identidades digitales para las aplicaciones "on-premise" y "SaaS" En la situación actual, la mayoría de las empresas se enfrentan a grandes retos: deben continuar con su transformación digital permitiendo a sus empleados trabajar desde casa y garantizando un nivel de seguridad muy alto para todas sus aplicaciones empresariales críticas. Con Evidian IDaaS, Atos ofrece una solución de seguridad "as-a-service" completa, escalable y lista para ser utilizada, que incluye todos los componentes de un enfoque eficaz de confianza cero.

Seguridad reforzada: con control de acceso y federación de identidades para empleados, socios y clientes, gracias a las características de autenticación multifactorial.

con control de acceso y federación de identidades para empleados, socios y clientes, gracias a las características de autenticación multifactorial. Mejora de la administración de la identidad: aporta más agilidad y ayuda a las empresas a facilitar el lanzamiento de sus nuevas aplicaciones empresariales, ya que los usuarios pueden añadir o revocar fácilmente el acceso a los usuarios de Office 365, Salesforce, Service Now o Google Workplace (GSuite).

aporta más agilidad y ayuda a las empresas a facilitar el lanzamiento de sus nuevas aplicaciones empresariales, ya que los usuarios pueden añadir o revocar fácilmente el acceso a los usuarios de Office 365, Salesforce, Service Now o Google Workplace (GSuite). Mejor control de los costes : con una solución única "as-a-service" que ofrece una visibilidad total de los costes y actividades, para mantenerse al día con las últimas tendencias del mercado.

: con una solución única "as-a-service" que ofrece una visibilidad total de los costes y actividades, para mantenerse al día con las últimas tendencias del mercado. Servicio de gestión de identidad y acceso siempre actualizado. La nueva versión de Evidian IDaaS introduce nuevas características para la gestión de identidad en la oferta y mejorar el apoyo de extremo a extremo para las aplicaciones de la nube:

Funciones mejoradas de gestión del ciclo de vida del usuario al incorporar a los usuarios, gestionar la supresión o la transferencia de derechos, gestionar las fechas de llegada y de salida de los usuarios, crear solicitudes de acceso u ocuparse de los flujos de trabajo de aprobación.

al incorporar a los usuarios, gestionar la supresión o la transferencia de derechos, gestionar las fechas de llegada y de salida de los usuarios, crear solicitudes de acceso u ocuparse de los flujos de trabajo de aprobación. Aprovisionamiento automatizado de cuentas para aplicaciones en la nube: los cambios se propagan a los sistemas remotos de forma instantánea, lo que da lugar a una mayor agilidad y escalabilidad empresarial.

los cambios se propagan a los sistemas remotos de forma instantánea, lo que da lugar a una mayor agilidad y escalabilidad empresarial. Nueva y moderna interfaz de usuario final e interfaz de administración unificada, que facilita el uso de la solución y mejora la experiencia del usuario. "Las soluciones IDaaS son la piedra angular de las estrategias de Cero Confianza, ya que proporcionan un conjunto completo de características para apoyar y preparar a las organizaciones para alinear sus estrategias IAM y de Nube, con Cero Confianza en mente. Con la nueva versión de Evidian IDaaS, apoyamos a nuestros clientes para aumentar su seguridad general" dijo Sébastien Brachet, Director de Operaciones de Evidian en Atos.

En abril de 2020 Atos anunció la ampliación de su cartera de gestión de identidad y acceso con una nueva oferta de IDentity as a Service - Evidian IDaaS. Esta solución de seguridad "todo en uno" gestiona aplicaciones en las instalaciones, basadas en la nube y como servicio.

En enero de 2020, Atos fue galardonado con la Etiqueta de "Ciberseguridad de Francia" por su solución IGA y la ID PKI Suite, ambas desarrolladas en Francia.

Como parte de la estrategia general de transformación digital y ciberseguridad de una organización, la gestión de la identidad y el acceso es fundamental para garantizar que sólo las personas autorizadas puedan acceder a sus aplicaciones digitales. Más información sobre las soluciones de Atos para la seguridad de las identidades digitales: https://atos.net/en/solutions/cyber-security/trusted-digital-identities

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.