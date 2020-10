Helen Doron, nombrada cuarta mujer más influyente en el mundo de las franquicias durante el año 2020

Helen Doron, CEO y fundadora de la franquicia Helen Doron English, se posiciona en cuarto lugar como la mujer más influyente de 2020 en el mundo de las franquicias, según la prestigiosa lista que publica la revista What Franchise Helen Doron, CEO y fundadora de la franquicia Helen Doron English, se posiciona en cuarto lugar como la mujer más influyente de 2020 en el mundo de las franquicias, según la prestigiosa lista que publica la revista What Franchise.

Esta lista, titulada 100 influential women in franchising y patrocinada por Fastsigns, está formada por un centenar de mujeres, entre las que se encuentra Helen Doron en la posición cuarta, solo por detrás de Carolina Winterliv, Catherine Monson y Emily Price. Según afirma la revista, estas mujeres no sólo están en la cima, sino que se esfuerzan cada día por construir una carrera exitosa dentro de la franquicia, especialmente en estos tiempos que corren sin precedentes con el COVID-19.

Como científica lingüística, la británica Helen Doron tuvo su inspiración hace 35 años al ver a su hija aprender a tocar el violín con la metodología Suzuki. El Dr. Suzuki enseñaba a tocar instrumentos escuchando la música, sin leer partituras. Helen Doron se dio cuenta de que esta es la forma natural de aprender el lenguaje hablado. Con esta inspiración, Helen Doron creó una metodología única en la que aprender una segunda lengua era tan sencillo y natural como aprender la lengua materna. Incluso bebés podrían aprender inglés con la metodología Helen Doron English. Es así como Helen Doron desarrolló su propia metodología y utilizó la música para enseñar inglés a niños y adolescentes desde los 3 meses hasta los 19 años.

Ahora, la ganadora del Global Franchise Mentorship award 2020 y del Best Children’s and Educational Franchise award 2019, cuenta con más de 1.100 centros de aprendizaje en 38 países y la innovación es una de sus principales premisas. Un claro ejemplo de ello ha sido su rápida adaptación durante la pandemia, gracias al lanzamiento HelenDoron@Home, una solución que ha encontrado en la tecnología su mejor aliada para que las clases de inglés para niños y niñas no se detuvieran durante el confinamiento impuesto en muchos países.

Según Raffaele Forgione, Country Manager de la franquicia en España e Italia, "Helen Doron ha permitido a miles de mujeres y hombres formar a la próxima generación de adultos, no sólo enseñando inglés sino también los valores para hacer de el mundo un lugar mejor".