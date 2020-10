Schneider Electric logra una mejora del 10% en el uso de la energía de proceso

Diseñado para las industrias intensivas en el uso eléctrico, EcoStruxure™ Power and Process conecta la información sobre energía y procesos a lo largo de todo el ciclo de vida de una planta, desde el diseño hasta la operación y la evolución, proporcionando por primera vez la visión completa y en tiempo real de todo un proyecto y/o operación. Desarrollada en asociación con AVEVA, esta solución sin precedentes desbloquea sinergias previamente desaprovechadas, impulsando la eficiencia de ToTex Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, ha lanzado EcoStruxure™ Power and Process para unificar el diseño de ingeniería, las operaciones, el mantenimiento y optimizar la toma de decisiones en toda la empresa. Desarrollado en asociación con AVEVA y ya implementado en varias plantas de producción de energía intensiva a nivel mundial, EcoStruxure™ Power and Process permite a una refinería de petróleo de mediano a grande tamaño y que produce 450.000 barriles por día (bbl/d), alcanzar un 10% de mejora en el uso de energía de proceso, reduciendo la producción de CO2 en 567.000 toneladas métricas y ahorrando 210 millones de dólares al año.

La introducción de EcoStruxure™ Power and Process permite a las empresas romper las barreras tradicionales entre los sistemas de control de la energía y los procesos y entrar en una nueva era de eficiencia digital. Pensada y diseñada en base a soluciones globales, abiertas y conectables a cualquier fabricante, esta solución conecta todos los activos a todos los niveles, a lo largo de todo el ciclo de vida y de toda la cadena de suministro. Esto permite el análisis de datos de toda la planta y la empresa para impulsar operaciones resilientes y optimizar el uso de la energía para obtener una operación más rentable.

Las empresas que implementen EcoStruxure™ Power and Process pueden esperar:

Reducción del CapEx eléctrico, de instrumentación y control (EI&C) de hasta un 20% Mejora del tiempo de funcionamiento en un 3% Reducción del tiempo de inactividad no planificado en un 15% Mejore en el uso de energía de proceso en un 10% EcoStruxure™ Power and Process: Proporcionar visibilidad para eliminar la complejidad

En los últimos años, la inmensa complejidad de sistemas dispares ha hecho cada vez más difícil la ejecución de los proyectos y las operaciones. A pesar de los avances en la automatización, en machine learning y en analíticas, el 30% de los costes de ejecución y mantenimiento de los proyectos provienen de la falta de eficiencia y visibilidad operacional. Se requiere que los ingenieros y programadores de silos construyan y mantengan las operaciones por separado.

Al lograr una visibilidad y conectividad total, las empresas pueden, por primera vez, obtener una visión completa de la situación y construir una resiliencia operativa en todas sus plantas e instalaciones de producción, mejorar la rentabilidad en todos los niveles, desde la planificación y la instalación, hasta el uso de energía y las emisiones de carbono.

“La naturaleza de las operaciones industriales en silos es un rendimiento paralizante”, dijo Peter Herweck, Vicepresidente Ejecutivo de Automatización Industrial de Schneider Electric. “Nuestra visión es una arquitectura completamente unificada, en cada planta y en toda la cadena de suministro. EcoStruxure™ Power and Process es otro paso en el viaje hacia la unificación completa, proporcionando un acceso y una visión sin precedentes a los usuarios. Para impulsar el desarrollo de la industria, las empresas con equipos y sistemas industriales bloqueados pueden beneficiarse de la solución por igual. Combinada con la automatización universal, tiene el potencial de impulsar la rentabilidad y la sostenibilidad en todos los niveles operativos y capacitar a los directivos para tomar las mejores decisiones posibles. En los proyectos piloto, nuestros clientes fueron capaces de lograr un 20% de reducción de E&IC CapEx con recuperación en 12 meses”.

La nueva era de la gestión holística

Los sistemas de gestión de la energía proporcionan información vital sobre el flujo de energía en una generación eléctrica o planta de energía, mejorando la eficiencia energética general. Los sistemas de gestión de procesos permiten a los administradores planificar y supervisar el rendimiento de las operaciones en un entorno industrial o comercial. Durante décadas, estos dos sistemas han funcionado de forma independiente, frenando la innovación y la eficiencia.

La convergencia de los sistemas de gestión de energía y procesos mueve a la industria hacia la era de la gestión holística y proporciona beneficios instantáneos.

“El mundo industrial ha sido demasiado lento para digitalizarse. A pesar de la prevalencia de nuevas tecnologías de vanguardia con un enorme potencial, la industria sigue dependiendo en gran medida de la interacción humana”, dijo Chris Dartnell, Presidente del Negocio de Petróleo, Gas y Petroquímica de Schneider Electric.“Ahora tenemos la capacidad de desbloquear ese potencial y pasar a un medio de operación y comunicación industrial totalmente automatizado y totalmente digital”. El potencial de EcoStruxure™ Power and Process para impulsar la eficiencia del producto no tiene precedentes. La implementación de la tecnología en todo un ecosistema impulsará la rentabilidad y la sostenibilidad tanto a nivel local como mundial. La conectividad y la visibilidad ya no pueden ser dejadas de lado. Debemos dar la bienvenida a la nueva era de integración abierta y universal para crear nuevas eficiencias e innovaciones”.