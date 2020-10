Descubrir el mundo de las apps a través de la visión de Roger Vilanou, CEO de Doonamis

Pau Llambí, emprendedor y CEO de Marketers Group entrevista a Roger Vilanou, CEO de Doonamis, la compañía líder en Barcelona especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles Bajo el lema “simplicity is the ultimate form of sophistication” de Leonardo da Vinci y con más de 10 años de experiencia Doonamis se ha convertido en una compañía de referencia para el desarrollo de apps. Especializados en el sector de la salud, de la energía y de la empresa, Doonamis es una empresa tecnológica que destaca por desarrollar y crear apps únicas, de alta calidad y totalmente personalizadas teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de sus clientes. Doonamis cuenta con un gran equipo de profesionales y ha realizado el desarrollo apps para grandes empresas como Seat, Naturgy, Mediapro o incluso el Ajuntament de Barcelona.

En esta conversación junto a Pau Llambí, se pueden descubrir las claves para el desarrollo de una app eficaz y rentable y conocer la visión del sector de las apps gracias a que Vilanou explicará el recorrido de Doonamis: desde sus inicios a sus diferentes tipología de proyectos. También, explicará su manera de trabajar como empresa y las diferentes metodologías que utilizan para desarrollar los proyectos, su manera de entender el sector de las apps y cómo éstas se desarrollan.

Tras toda esta primera presentación, se descubrirá también, cuales han sido las consecuencias producidas por el Covid-19 en este sector y cómo ha afectado en el desarrollo de nuevas apps. También, se conocerán las nuevas oportunidades de negocio que existen actualmente en este mercado y, finalmente, cómo cree Roger Vilanou que va a evolucionar el mundo de las apps en un futuro muy próximo destacando nuevos y conocidos avances tecnológicos.

"Con un gran equipo y utilizando las mejores herramientas desarrollamos Apps únicas y de alta calidad. ¿Estás pensando en desarrollar tu propio proyecto? Contacta con nosotros. Explícanos tu proyecto y te ofreceremos un presupuesto adaptado a cada una de tus necesidades" afirman.