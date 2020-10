DHL Express es uno de los mejores lugares de trabajo del mundo, según Great Place to Work y FORTUNE Comunicae

viernes, 16 de octubre de 2020, 12:29 h (CET) Distinguido como número 2 en el mundo por Great Place to Work® y FORTUNE, DHL Express invierte una cantidad de doble dígito de millones de euros, en sus empleados, cada año DHL Express, el proveedor líder mundial de servicios de transporte urgente internacional, ha sido reconocido como el segundo mejor lugar para trabajar, de todas las empresas evaluadas a nivel mundial. En su clasificación de empleadores de 2020, Great Place to Work® y FORTUNE reconocieron las extensas inversiones e implementaciones de varias iniciativas para crear un ambiente de trabajo positivo, motivador y gratificante en más de 220 países y territorios. Cada año, Great Place to Work®, una firma global de consultoría y análisis de personas, evalúa la experiencia laboral de los empleados, a través de su programa de certificación. En 2020, más de 10.000 organizaciones participaron en el proceso de valoración, representando las voces de 10.2 millones de empleados en 92 países.

DHL Express invierte anualmente una cantidad de doble dígito de millones de euros, en sus empleados en todo el mundo. La empresa lleva a cabo varias iniciativas de recursos humanos para mejorar continuamente las condiciones laborales de sus equipos: ya sea 'DHL4her', un programa dedicado hacer más atractiva la compañía al colectivo femenino, a través de un plan de actuaciones, dedicado a apoyar y desarrollar la carrera de las mujeres, DHL's Got Heart, que permite a DHL apoyar las causas en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa, que apasionan a sus empleados fuera del puesto de trabajo o CIS, el programa de formación y cambio cultural CIS de ('Especialista Internacional Certificado), que ofrece, a través de distintos curriculum formativos, varios planes de estudio, preparando a los empleados de DHL Express con el conocimiento, las habilidades y la motivación necesaria para ofrecer cada día, la máxima calidad de servicio a los clientes.

Debido a los sobresalientes esfuerzos del personal de DHL durante la pandemia de Covid-19, la compañía pagó a cada empleado, en todo el mundo, un bonus de 300 EUR y también pintó un avión de Boeing 757 con las palabras 'Gracias', expresando así su agradecimiento a todos los empleados que han desempeñado una labor esencial durante la pandemia.

"La pandemia ha puesto a prueba, como nunca antes, a empresas de primera línea, como DHL Express y estamos orgullosos de que nuestros empleados hayan superado este desafío. A pesar de que la pandemia sigue afectando nuestras vidas, la seguridad de nuestros empleados sigue siendo una de las principales prioridades. Ellos insisten en ser parte de la solución para apoyar a las comunidades y reforzar el comercio mundial", dice John Pearson, director ejecutivo CEO Global de DHL Express. "Este espíritu es el resultado de nuestra cultura de reconocimiento y es un factor clave para la excelente satisfacción de nuestros empleados. Estoy muy orgulloso de nuestras iniciativas, que fomentan la compasión, el coraje y el compromiso de nuestros equipos. Las personas están en el corazón de nuestra empresa. Eso era cierto antes de COVID, es cierto ahora y lo será en el futuro".

"Felicitaciones a DHL Express, quizás la empresa más global del mundo. DHL hizo entregas esenciales a millones de clientes, todos los días, en 2020m, durante las circunstancias más difíciles que enfrenta la sociedad desde la Segunda Guerra Mundial. Su gente usaba mascarillas y conducía, caminaba, volaba, montaba en bicicleta y todo lo necesario para entregar, de manera segura, lo que los clientes necesitaban en cada esquina del mundo. Millones de vidas dependieron de DHL y su gran gente mantuvo el planeta girando de manera segura. Estos 'socorristas logísticos' están impulsados ​​por una cultura de 'para todos AS One'. Estas son personas impulsadas por la pasión, con líderes al frente, que tienen un propósito, que sirven a su gente, para que puedan servir a sus clientes. Todos los días aceptan el desafío de ofrecer los mejor a los clientes, cuidar a cada empleado, promover globalmente el valor de la diversidad y la inclusión y disminuir su impacto en el medio ambiente, al tiempo que mejoran todas las comunidades en las que operan. En pocas palabras, DHL tiene corazón y el mundo es mejor gracias a ello. ¡Felicidades!" dice el director ejecutivo de Great Place to Work, Michael Bush.

DHL Express ocupó el segundo lugar en la lista de Great Place to Work Mejores Lugares para Trabajar del mundo 2020, ascendiendo desde la posición alcanzada de cuarto mejor lugar de trabajo del mundo en 2019. DHL Express tiene presencia en 42 listas nacionales de mejores lugares para trabajar, con 17 países adicionales que lograron el estado de certificación.

"Nuestro propósito es Conectar Personas y Mejorar Vidas. Esto se aplica a nuestros clientes y empleados. Nos esforzamos por vivir una cultura en la que las personas disfruten de venir a trabajar y se sientan parte de un equipo más grande, todos los días", dice Regine Buettner, vicepresidenta ejecutiva de RR.HH. de DHL Express. "Todo comenzó con la simple idea de motivar a las personas, pero se ha convertido en un potente argumento de venta. Estamos increíblemente orgullosos de ver que la estrategia se ha desarrollado de tal manera y que nuestros esfuerzos son reconocidos en más y más países de todo el mundo".

"Desde DHL Express España, hemos contribuido a esta gran posición a nivel mundial. En este año 2020 nos presentamos por primera vez a la certificación y nos situamos entre las mejores compañías para trabajar de España. Ser un 'Great Place To Work' nos refuerza y enriquece nuestra cultura de Respeto y Resultados y de mejora continua, poniendo nuestros clientes y empleados en el corazón de todo lo que hacemos", comenta Amaya Barrientos, Directora de Recursos Humanos de DHL Express España.

