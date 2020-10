Traductores de voz, los ayudantes de los jugadores de póker

¿Juegas al póker? Si respondes afirmativamente a esta pregunta, seguramente estés familiarizado con los términos anglosajones que rodean al mundo de este juego de cartas, tan popularizado en los últimos años, gracias a las innovaciones digitales. Pero, también es posible que hayas respondido sí a la pregunta, pero no sea ningún experto en el póker, aunque sí tengas nociones para echar una partida con los amigos o pasar un buen rato a través de alguna de las plataformas online que ofrecen jugar de manera virtual sobre un tapete verde.



Si eres de aquellos que están empezando en el mundo del póker, seguramente si te decimos cuál es el significado de rainbow, en su aceptación más cercana al mundo del póker, pues, muy posiblemente, no conozcas este término. Antes de explicarte cuál puede ser la solución y cómo puedes encontrarla a través de nuestras páginas de la tienda, debemos explicarte que rainbow es otro de los muchos anglicismos que se usan en el juego del póker. Si acudimos a un traductor, éste nos dirá que rainbow significa arcoíris, y claro, ¿qué relación tiene el término arcoíris con el póker? Ninguno, está claro. Habría que buscar algún significado más dentro de ese diccionario al que consultemos. Rainbow, en el mundo de este juego de cartas, debe traducirse como multicolor, ya que esta palabra anglosajona se utilizar pare referirse a aquellos flops (otra palabra inglesa), es decir, aquella mano en la que tenemos tres cartas de tres palos distintos. Si es así, podemos decir que tenemos un rainbow.



En apenas unas líneas, hemos comprado como para ser un jugador de póker no es suficiente con saberse las normas básicas de este juego de cartas. Hay que saberse una cierta terminología, pero tampoco debemos asustarnos o dejarnos de practicar este entretenido juego de naipes por no saber inglés o haberse aprendido antes esta terminología propia del juego. A través de esta tienda, te proponemos una serie de herramientas digitales que pueden hacernos la vida más cómoda, y no sólo para cuando estemos con unas cartas de póker entre las manos, sino para cualquier otra actividad cotidiana que estemos desarrollando y nos exija conocer el significado en español de ese término anglosajón, los cuáles son cada vez más usados en nuestro día a día.



Traductores de voz, el compañero de partida

¿Dónde estaría entonces la solución? La respuesta estaría en los traductores de voz inteligentes, y que pueden ser una herramienta de gran ayuda, porque no siempre vamos a tener acceso a la red, en donde podemos encontrar traductores gratuitos que de manera inmediata nos van a resolver el problema. Pero, qué sucede si no tenemos red o no podemos hacer uso de ella porque necesitamos continuar jugando nuestra partida de póker en nuestro teléfono móvil. La solución estaría en tener a mano estos traductores de voz inteligentes, los cuales nos van a ayudar y orientar sobre la traducción de las palabras inglesas que desconozcamos.



Si entrar en marcas y nombres, los cuales son muy fáciles de encontrar hoy en día, bien a través de navegar por páginas especializadas en estas herramientas, podemos ofrecerte qué ventajas tiene el utilizarlos y darte algunas descripciones básicas por si no conocías la existencia de estas herramientas, que, como decíamos anteriormente, pueden ayudarte tanto si eres jugador de póker como si los necesitas para otras actividades, ya sean de ocio o relacionadas con tu trabajo.



Estos traductores de voz inteligentes son unos aparatos de un tamaño mediano, que puedes guardar fácilmente en el bolsillo de tu pantalón, y que te ayudar a traducir cualquier palabra que necesites a cualquier idioma.



Lógicamente, en función de las necesidades de cada uno y del precio, la lista de idiomas será más o menos extensa. La mayoría cuenta con los idiomas más comunes y aquellos traductores de voz más potentes del mercado pueden traducirte hasta 30 idiomas. Y esto puede venirte muy bien no sólo para aprender sobre términos de póker, sino hasta para relacionarte con otros jugadores de otros continentes; porque ya sabéis que el póker es un juego de naipes mundialmente conocido y en el que puede coincidirse con gente del otro lado del planeta gracias a las modalidades online.



Estos traductores de voz inteligentes tienen un funcionamiento muy sencillo. Se pulsa un botón, se detecta la voz de la persona y al soltar ese botón que se ha pulsado previamente, conseguimos saber la traducción. Lo dicho, no es necesario buscar el significado de un término, sino que nos pueden facilitar la conversación con nuestros compañeros de partida.



Si busca más información sobre el tema, podrá comprobar que existen herramientas con una alta capacidad de intercomunicación en tiempo real de manera bidireccional, y de manera agradable y fluida. Recuerdan, por tanto, lo comentando en el párrafo anterior acerca de poder jugar al póker con personas de otras nacionalidades. Podría decirte que se juega al póker mientras se aprende parte de otro idioma.



Alternativa al aprendizaje

Eso sí, como sucede con otros aparatos inteligentes, estos traductores de voz inteligentes también necesitan de ser cargados, porque aunque la batería suele ser de una duración considerable, ésta también puede acabarse en mitad de una partida, y no sería de nuestro agrado. Igualmente, hay herramientas que pueden conectarse con otros dispositivos, como nuestro teléfono móvil o nuestro ordenador, funcionando, en la mayoría de los casos, con cualquier tipo de sistema operativo.



Finalmente, en aquellos cuyo coste es más elevado, incluso podrás leer sobre su pequeña pantalla la traducción (o acepciones que tenga esa palabra consultada) a tu consulta o a la conversación que hayas tenido con tu compañero de partida.



Lo único que debemos tener en cuenta es que estos traductores de voz inteligentes no estén muy alejados de nuestro interlocutor (la mayoría escucha a varios metros), porque de lo contrario, no nos ayudarán. Son pequeñas herramientas que pueden ayudarnos durante nuestras partidas de póker. Porque hay que recordar que en este juego de cartas se usan muchos términos anglosajones y que si no somos jugadores expertos o hemos tenido un buen aprendizaje (bien por lecturas de libros o artículos relacionados con el póker), podríamos echar a perder una buena mano.