ASPAC celebra sus 20 años en lucha constante por todos los animales

Como primer producto de la celebración que supone mantenerse dos décadas al servicio de la lucha animal, y continuar con más fuerza si cabe, desde ASPAC, como todos los años, han preparado un calendario (el del 2021), pero éste realmente especial, por la gran carga emotiva que supone ser la primera protectora de la ciudad de Castellón y todavía mantenerse, sin tregua, cada día más multifactorial en su ofensiva antiespecista y por un mundo que pueda llamarse algún día justo.

Así, el calendario 2021 refleja los hechos de la entidad (algunos de los más relevantes), que ha logrado generar un amplio tejido de acción, a nivel estatal e internacional.



Aspac ha rescatado del abandono y el maltrato a un número incuantificable de animales, ha entregado en adopción segura también a miles, gracias a un cualificado equipo directivo y a un nutrido y eficiente voluntariado, las casas de acogida, sus socios. Gatos, perros, palomas, zorros, leones, vacas, cerdos, jabalíes... la especie animal no importa, sólo su estado de necesidad, de defensa jurídica y de cuidados y disponer de estructuras y canales adecuados, en simpatía con un sinfín de agrupaciones y santuarios, para destinar a cada individuo al mejor lugar donde pueda vivir en paz. La entidad fomenta, como base de respeto a todos los animales, el veganismo. ASPAC siempre ha enfatizado en los efectos de la educación temprana en valores hacia los animales. Sus charlas en colegios, institutos y universidades son constantes. También la organización de encuentros culturales, conferencias y eventos artísticos que pasan por conciertos con bandas animalistas a la preparación de VeganFest junto a entidades hermanadas, exposiciones de las diversas expresiones artísticas, arte en la calle..., la Ong trabaja altruista e incansablemente en todos los campos de la educación, de la sociedad.



El calendario 2021, ya editado, se llama "Lucha por los animales y la Tierra". En la portada aparece un niño sembrando jubiloso un huerto natural, mientras a su fondo se yerguen luctuosas fábricas grises de humos que suben contaminando el aire respirable. Al niño se le acerca un gatito, a ver qué hace. Ese guiño es formidable. Tal portada, diseñada por la fotógrafa y activista de Sea Shepherd Argentina, y artista pictórica, Romina Cardone, aúna el espíritu de la asociación: la protección y el respeto de la Naturaleza y de los animales que pueblan este planeta, que ahora se encuentra en peligro extremo.



En las tareas de creación del calendario, Romina Cardone ha trabajado en algunas de las imágenes de los meses para que sean más expresivas e impactantes. Se ha buscado mediante figuras relevantes en los distintos estratos de la lucha animal, representar mediante sus esfuerzos -de lo individual a lo comunal- el amplio abanico de impacto contra el especismo que ejerce ASPAC (quien siempre invita a artistas significativos y/o personas prominentes en la cultura animalista), con su equipo de colaboradores, tanto desde la misma entidad como del tejido humano con el que trabaja en constante forma internacional.



A continuación se muestra una breve exposición de algunos de los temas que se abordan en los meses del calendario que, como ya se ha dicho, ya está a la venta (se puede pedir al correo info@aspac.org.es). Caso de pedirlo por correo, la entidad recomienda pedir más de uno, para que los gastos de envío compensen el gasto total, ya que el calendario vale 5 euros. Lo recaudado irá por supuesto destinado a gastos veterinarios y sustento de los animales rescatados.



Entre las personas destacadas en sus esfuerzos vitales individuales por la causa animal, y que abren caminos, aparece en uno de los meses del calendario la profesora de baile castellonense, en "Castellón Baila", Sandra "La Madueño". La Madueño ha danzado en manifestaciones un flamenco antitaurino, es conocida por aparecer en actos culturales representando coreografías que dejan sin aliento a los asistentes. En un acto cultural de ASPAC en la librería Argot de Castellón, la bailaora apareció bailando en un espacio reducido con una venda roja cubriéndole los ojos; y en la FNAC de Valencia, rodeada de cadenas que fue retirándose mientras giraba y modulaba la mantilla, ejecutando una coreografía magnífica y potente mientras en pantalla gigante de fondo aparecían animales humillados.



El conocido ilustrador Paco Catalán ha cubierto un espacio importante en el calendario. Ha tenido la deferencia de dibujar una espectacular imagen representando a los voluntarios de ASPAC en su defensa animal, dibujo dedicado en agradecimiento por los 20 años de lucha; además ha cedido una emotiva viñeta de toros escapando al campo y a la libertad del martirio de los Sanfermines. El genio valenciano nos cuenta: "no sé si podré aguantar mucho con mi lucha hecha de dibujos. Me siento desanimado porque es un enemigo el de la crueldad y la indiferencia casi invencible. Espero tener fuerzas porque llevo ya muchos años y veo que de la impotencia mi salud se resiente... literalmente."

El creador de los dibujos animados Pigter DeTruth realizó un fotograma con sus personajes, que son animales, ex profeso para el calendario. David Sancho Sánchez es natural de Ibiza y dirige allí las acciones de Anonymous for the Voiceless.



Al respecto de su obra, Sancho nos cuenta: "Anonymous se dedica a mostrar imágenes de granjas y mataderos al mundo, mediante activistas que se sitúan en plena calle sujetando pantallas, proyectándose dichos vídeos hacia la gente que pasa, normalmente formando el ya conocido "cubo de la verdad". Y usamos estas imágenes para captar la atención del público y entablar conversaciones productivas acerca de por qué estamos ahí, por qué mostramos eso, cual es nuestro papel como consumidores, etc. Bien. Pues de esa idea de activismo de mostrar la realidad, nace [el cerdo] Pigter. No "podemos" mostrar esas imágenes a niños porque son muy crudas. Pero podemos enseñarles a Pigter. De ahí nació la idea."



La serie Pigter DeTruth ya cuenta con dos capítulos y avanza hacia un tercero. "Este nuevo capítulo he decidido dedicarlo a la industria del huevo. Será todo un reto al ser un producto tan globalizado e interiorizado. Es muy accesible para casi la totalidad de la población, y la industria se ha encargado de difundir sus bondades nutritivas sin tener en cuenta lo que una gallina ha de pasar para que el “preciado tesoro” llegue a nosotros. Además, está el tema de los “huevos de corral”, concepto de marketing que nos hace pensar que no puede haber nada malo en cuidar de unas gallinas y beneficiarse de aquello que “nos dan”. Pero la realidad es otra, y con Pigter la vamos a contar."

ASPAC ha organizado y apoyado muchas manifestaciones, concentraciones y acciones de calle de todo tipo en protesta y defensa de los animales. Por ello, uno de los meses se dedica al movimiento estatal de activismo de defensa por los gatos Escuadrón KAT, que nació después de una Marcha realizada en Castellón para protestar por el envenenamiento de toda una colonia de gatos en el entorno del huerto urbano de Fernando el Católico. Escuadrón KAT cedió a ASPAC una fotografía del Escuadrón Almería (en la actualidad existen alrededor de quince escuadrones en todo el estado español), sobre el grupo de chicas en la fotografía aparece un espectacular gato negro pintado por Romina Cardone.



La denuncia jurídica ocupa uno de los meses, es una de las mayores baterías de carga que posee ASPAC. Una foto de titís en libertad -cedida por el diseñador Javier Portalés- ilustra la defensa jurídica integral de la entidad, quien logró incautar varios titís, animales protegidos CITES, destinándolos a santuarios específicos para ellos; esta y otras muchas denuncias para salvar animales salvajes ASPAC la realizó en bloque junto a las entidades Anadel (Asturias), Equinac (Almería), Liberta (Alicante) y el Santuario de animales Hogar Antiespecista Miguel Quintana (Castellón); la fundadora de dicho santuario, la bióloga Rosa Más, realiza informes etológicos para ayudar en las denuncias del tandem jurídico. Uno de los empeños del equipo jurídico fue la entrega en el Parlamento español en 2017 de un Informe para un proyecto listo para la ilegalización a nivel estatal de los circos con animales. Hasta entonces nadie apostaba por la posibilidad de prohibir a nivel estatal los circos con animales, sólo se apostaba por la prohibición por ciudades. Mediante un extenso informe realizado por la letrada y presidenta de ASPAC Iratxe Arruti Elguezabal, se demostraba que era posible, de hecho desde que fue entregada una copia del Informe a miembros de las principales fuerzas políticas españolas -que unánimemente aplaudieron su excelencia-, se comenzó a acelerar la prohibición de los circos y a contemplar, por primera vez, en periódicos, titulares donde se hablaba de la prohibición a nivel estatal.



El calendario también informa de cómo mediante el proyecto ético CES/CER que ASPAC realiza junto a AACC Ayuda Callejeros y que se firmó con el ayuntamiento de Castellón en 2017, se lucha por el control ético de las colonias felinas de la ciudad, pudiendo entregarse en adopción muchos gatos, como la gatita Gin, que aparece en uno de los meses del calendario junto a su familia humana, tan feliz con un solo ojito y sin importarle lo más mínimo pues ya tiene un hogar para siempre, lejos de las cruentas calles.



Para resumir y no spoilear todas las bondades del calendario, culminaremos diciendo que también aparece la jovencísima activista argentina Dalila Lewis, que junto con su madre y otras mujeres y amigas jóvenes fundaron Activistas Animalistas de la Costa. Dalila actualmente estudia Derecho, para luchar lo más eficiente e integralmente posible por los animales.



Sobre Activistas Animalistas de la Costa nos cuenta otra de sus fundadoras, Mary Pérez: "Nos expresamos a través de protestas en las calles, eventos animalistas, jornadas de adopción, charlas informativas en las escuelas, stands, jornadas de Derecho Animal. Difundimos información en redes sociales y otros medios de comunicación. La orca Kshamenk es nuestra causa principal por ser la única orca cautiva en Sudamérica, por vivir cerca de su prisión. Lamentablemente su fama en el Show del acuario Mundo Marino, la convirtió en un ícono de la esclavitud animal, que avergüenza nuestra región, el Partido de La Costa y nuestro país, Argentina. Nosotros sentimos su llamado, la indiferencia social, donde nadie en su zona hasta entonces se había animado a levantar la voz por él y por sus demás compañeros cautivos. Nos resultó vital mostrar el horror y la humillación a la que la orca Khamenk, delfines, lobos marinos, pingüinos y toda especie animal, incluyendo perros callejeros, eran sometidos por el circo marino del pueblo Costero. La petición por su rehabilitación Change.Org:/SalvemosaKshamenk cuenta con más de trescientas mil firmas."



No podía faltar a la cita en el calendario que celebra los 20 años de ASPAC el poeta y novelista Ángel Padilla, pionero mundial en la literatura animalista, que en la foto de uno de los meses del calendario aparece junto a un caballo, ambos de espaldas, mirando el cielo donde un ave girando escribe un verso. Su última novela animalista publicada, "Mundo al revés: Origen", ha resultado Nominada junto a otras cuatro para el Premio Ignotus 2020 a la Mejor novela corta de Fantasía y Terror, cuyo ganador se anunciará en noviembre en la Hispacón. Además, el cineasta Marcos Negri estudia llevarla al cine.



Romina Cardone realizó un montaje fotográfico pictórico de gran valor, basado en la emergencia climática, que ocupa el mes de diciembre. Y la pintora de los caballos Josefina Solondoeta realizó en un cartón un óleo que muestra caballos comiendo hierba, imagen que también aparece en el calendario. Solondoeta pinta en cartones de cajas, sobre todo pinta caballos. En Argentina los caballos arrastran pesadísimos carros llenos de cartones y basuras.



Romina Cardone nos cuenta qué supuso para ella colaborar en la creación del calendario: "¡Me encantó trabajar con ustedes! Me pareció una forma muy interesante de llegar a la gente y de compartir con ellos un poco del mundo del activismo por los animales. Muy original además, al haber decidido darle ese toque artístico, que en general sirve para llamar más aún la atención, más allá de que cada activista y artista del calendario ya son interesantes en sí. Para mi el arte es como desnudar el alma, una herramienta para plasmar nuestra esencia, y el activismo tiene mucho de eso también. La conexión, el amor y el respeto por los demás animales también surge de nuestra esencia."



Hasta aquí la crónica de "LUCHA por los animales y por la Tierra", calendario 2021 de ASPAC, que la entidad presentará en su momento en librerías y otros espacios, así como si todo va mejorando respecto a las restricciones de la pandemia, se estudia realizar un Evento de celebración de los 20 años, de celebración de la lucha, de demostración de Fuerza Animal y Mundo, contra la Nada que todo lo quiere reducir a fuego y ceniza.



No me resisto a poner como colofón el testimonio de Josefina Solondoeta, en sus palabras se aúnan los pesares y los motivos de ASPAC, en su trayectoria y en el porqué del calendario:



"Me crie rodeada de caballos, siempre los sentí parte de mi familia. Todos estamos destinados a un alma gemela y la mía fue Lucero. Con él reí, volé y hasta me hizo sentir que seguía siendo yo después de un problema de salud que marcó un antes y un después en mi vida. Se merece mi recuerdo, amor y respeto. Como artista intento revivirlo con cada una de mis obras. Me siento un espíritu libre al pintar caballos, llena de fortaleza y amor. Todos podemos reflejarnos en sus miradas, ser conscientes de que merecen vivir. Elijo los caballos porque elijo la vida y al hacerlo me elijo a mí misma. Necesitamos estar unidos todos aquellos que amamos y respetamos los animales, la vida es una sola y hay que transitar por ella con amor, paz y bondad. ¿Que seríamos sin nuestros amigos los caballos y el resto de los animales? ¿Hasta dónde somos capaces de soportar? ¿Acaso no estamos en momentos de cambio? ¿No habrá llegado la hora de evolucionar?