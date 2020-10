No olvidemos la nuestra historia Europa se está convirtiendo a aquella de 1936, que significó no solo la usurpación del Estado por una insurrección militar, apoyados por la Iglesia, Caciques, Banca, Terratenientes, Burguesía y Nobleza, con la inestimable ayuda de la Alemania nazi y la de la Italia fascista José Enrique Centén

viernes, 16 de octubre de 2020, 10:08 h (CET)



Los acontecimientos de estos días del «facherío», con los exaltados de VOX en cabeza y la aquiescencia del PP-Cs al enarbolar la bandera monárquicas y la de la dictadura en manifestaciones no autorizadas con la ausencia de las FOP para disolverlas, no se sabe por qué extraña razón, pero así lo demuestran una y otra vez, con estos elementos, muy al contrario a cuando se reclaman derechos usurpados por ellos, pidiendo rastreadores, aperturas de centros de Atención Primaria, aumento de médicos o personal sanitario para combatir el COVID, y en contra de los «guetos» de la población, de los cuales están exentos determinadas zonas y barrios votantes del «trifachito». Estas acciones de los descontrolados tienen un único fin, menoscabar la credibilidad de este gobierno de coalición, ante el estupor de Europa que no entienden una oposición como la que estamos sufriendo los españoles, Europa se está convirtiendo a aquella de 1936, que significó no solo la usurpación del Estado por una insurrección militar, apoyados por la Iglesia, Caciques, Banca, Terratenientes, Burguesía y Nobleza, con la inestimable ayuda de la Alemania nazi y la de la Italia fascista, que se proyectó más allá de nuestras fronteras, con la II Guerra Mundial contra todos los gobiernos europeos.



Adjunto un artículo sobre la dinastía borbónica escrito en 2009 y ampliado por los acontecimientos, ver https://www.vitrubio03.es/?p=48

