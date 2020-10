Rosa Piñol se incorpora al Patronato de United Way España Comunicae

jueves, 15 de octubre de 2020, 16:20 h (CET) Rosa Piñol Raurich, ex directiva de Cellnex Telecom y actual consejera de Cellnex Italia, se ha incorporado al Patronato de United Way en España, la organización no lucrativa más grande del mundo. Con su nombramiento, United Way refuerza sus actividades y presencia en Cataluña La nueva patrona inició su carrera profesional en el ámbito Financiero, como analista de Inversiones y Dirección Financiera en EAJA (Loterías de la Generalitat de Catalunya), Grupo Trébol Condal, Grupo Consejeros y Grand Península, SA (Port Aventura). Posteriormente desarrolló su carrera en el Grupo Abertis, como directora de recursos y en Abertis Aeropuertos en Londres liderando proyectos de integración y transformación. Desde su inicio, hasta finales de 2018, ha sido la Directora de Recursos de Cellnex Telecom.

Rosa es licenciada en Económicas por la Universidad de Barcelona. Es PDG (General Management Program) del IESE y cursó el High Performance Boards en el IMD de Lausanne (Suiza).

La Fundación a la que Rosa se incorpora como Patrona tiene como objetivo un mundo en donde nadie se queda atrás y en donde todos sus miembros alcanzan su máximo potencial a través de la educación, la estabilidad financiera y unos hábitos de vida saludables. Su misión es mejorar la vida de los más desfavorecidos movilizando el poder solidario de personas, empresas y organizaciones gubernamentales apoyando a las ONGs locales.

Para poder conseguir estos objetivos, según Rosa, el papel de la empresa es clave y esta es la razón por la que se ha unido al Patronato, para dar a conocer la filosofía de United Way e involucrar a otras empresas de dicha filosofía. “Cada vez más el propósito de las empresas va más allá de los resultados financieros y quieren tener un impacto social. United Way, con su modelo de impacto colectivo, puede ayudarles”, comentó Rosa.

United Way está presente en 1.800 localidades de más de 40 países y tiene alianzas con 52.000 empresas (incluyendo la mitad de las Fortune 500) para resolver los problemas más acuciantes de la sociedad movilizando a casi 3 millones de voluntarios a través de programas de voluntariado corporativo que atienden a 61 millones de personas en el mundo anualmente.

United Way España ha trabajado desde su creación en 2016 apoyando los esfuerzos de empresas, voluntarios, donantes y entidades gubernamentales para promover el bien común mediante el desarrollo de programas, entre otros, para combatir las tasas de abandono escolar, capacitar a los jóvenes para combatir el desempleo, promover carreras STEM, ayudar a las familias con sus necesidades básicas, promover hábitos saludables para combatir la obesidad y acompañar a los ancianos que viven solos.

