Fujitsu reconoce la innovación de su canal en la 7ª edición de los Annual SELECT Partner Innovation Awards

jueves, 15 de octubre de 2020, 15:49 h (CET) Los finalistas combinaron la amplia cartera de productos, soluciones y servicios de Fujitsu para implementar respuestas innovadoras y centradas en el cliente ante los problemas de Covid-19 de las empresas El Fujitsu SELECT Circle Partner Cutter Group ha sido nombrado ganador del Premio a la Innovación SELECT 2020, en reconocimiento a su transformador proyecto de TI, realizado en una escuela británica para jóvenes ciegos y con problemas de visión, que ha hecho posible lecciones virtuales imprescindibles ahora más que nunca para los estudiantes. También destacar los dos extraordinarios proyectos semifinalistas realizados por WestMedica y Napakeo que también presentaron unas ideas que abordaban las necesidades creadas por la pandemia de este año.



Los premios anuales Fujitsu Innovation Awards reconocen el papel vital de los socios para permitir a los clientes aprovechar la amplia cartera de productos y servicios de Fujitsu. Las presentaciones evalúan el impacto global de los partners y la medida en que fomentan la visión de Fujitsu para crear una sociedad inteligente centrada en el ser humano. Durante la ceremonia, la multinacional nipona también valoró los logros sobresalientes de todas las empresas de su canal, que han destacado a lo largo del último año por la realización de soluciones centradas en el cliente, en un mercado desafiante e inestable. Entre ellos se encontraban Cipal Schaubroeck, de Bélgica, premiado como Mejor Socio de Infraestructura Digital; Sancluster, de Alemania, que ganó el premio al Mejor Proveedor de Servicios, y Harel Technologies, de Israel, nombrado Rising Star.



La compañía también aprovechará la experiencia de los socios ganadores, y se invitará a Cutter y a otros once ganadores del 2020 Partner Award, a unirse al recién formado Fujitsu Partner Advisory Board. Esta nueva comunidad de excepcionales representantes ayudará a definir y priorizar su futura estrategia de canal y sus planes de salida al mercado, aportando habilidades y experiencia complementarias. Como miembros del Fujitsu Partner Advisory Board, los ganadores tendrán la oportunidad de participar en las reuniones del consejo, que tendrán lugar dos veces al año.



Fernanda Catarino, Directora de Canal, Fujitsu Europa, comenta: "Este año ha sido increíblemente difícil para nuestra industria. Ha puesto a prueba a nuestra comunidad, pero nuestros socios han demostrado su resistencia ante la adversidad. Muchos se han enfrentado a mercados drásticamente cambiados y a las demandas nuevas de los clientes, pero se han adaptado, innovado y reimaginado para afrontar el reto. Los ganadores del premio de este año, y nuestro ecosistema en su conjunto, siguen demostrando que juntos somos más fuertes y que, como comunidad, tenemos colectivamente las herramientas para satisfacer las nuevas demandas de las empresas. Y al invitar a los ganadores de los premios a nuestra Junta Asesora, reforzaremos aún más estos lazos asegurándonos de que seguimos satisfaciendo sus necesidades en evolución".



Segunda victoria en cinco años para el británico Cutter

Cutter, también ganador del Premio a la Innovación SELECT 2016, se ha llevado los máximos honores por segunda vez. El Premio SELECT de Innovación Fujitsu 2020 reconoce su labor de transformación de la infraestructura tecnológica del New College Worcester, una escuela residencial para jóvenes con discapacidad visual en las West Midlands, Reino Unido. Cutter sustituyó la infraestructura obsoleta de la escuela por un sistema que permitió una transición sin problemas al aprendizaje virtual, permitiendo a los estudiantes acceder a recursos de aprendizaje, incluida la enseñanza del Braille, de forma remota, y mantener un día de clase normal desde su casa. La plataforma on líne también está ayudando a los padres a apoyar mejor la educación de sus hijos, asegurando que los conocimientos prácticos para la vida que se aprenden durante las lecciones también se apliquen sistemáticamente en el hogar.



Los finalistas del premio a la innovación fueron la compañía austríaca en automatización de la microscopía digital Westmedia, y los expertos en señalización digital Napakeo de Francia. Westmedia aprovechó el hardware de Fujitsu para entregar módulos de inteligencia artificial que cumplen con las rigurosas regulaciones sanitarias. Estos se están desplegando en todo el mundo en laboratorios para apoyar las pruebas remotas de problemas médicos desde el Covid-19, hasta los trastornos de la médula ósea. Mientras tanto, Napakeo creó un nuevo producto digital compatible con COVID para su cliente de la Oficina de Turismo, que combina un punto de información digital y un dispensador de gel de alcohol.



La valiosa contribución hecha a la comunidad por el ganador del prestigioso SELECT Innovation se reconoce con un premio de 10.000 dólares en fondos de marketing y una amplia promoción a través del propio marketing de Fujitsu. Los representantes de Cutter también serán invitados a Japón para reunirse con expertos de la industria mundial en Fujitsu. Los ganadores de todos los premios también tendrán la oportunidad de participar en el Consejo Consultivo Europeo de Fujitsu Partner.

Notas

Sobre el Premio de Innovación SELECT: www.fujitsu.com/select-innovation

Historias de éxito de los Premios a la Innovación SELECT: https://www.fujitsu.com/global/microsite/innovation-award/process/index.html

