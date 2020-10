Fundación Mahou San Miguel refuerza su programa ‘Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo’ Comunicae

jueves, 15 de octubre de 2020, 13:15 h (CET) El programa se refuerza con nuevos cursos de FP Dual en Servicios de Restauración en Madrid y Barcelona. Además, y como novedad, contará con dos nuevas iniciativas para ayudar a los jóvenes a mejorar su formación y su acceso al mercado laboral. La inversión total durante este 2020 para abordar estas iniciativas asciende a 1 millón de euros España sigue siendo un país con elevada tasa de desempleo juvenil. Según los últimos datos de Eurostat para el mes de julio, vuelve a encabezar el ranking europeo con una tasa de paro del 41,7% entre jóvenes hasta 25 años.

Esta situación, que se ha visto agravada por la pandemia, provoca situaciones de desigualdad a la hora de acceder al mercado laboral, donde solo los más preparados consiguen mayores tasas de acceso al empleo. El Informe Jóvenes y Mercado de Trabajo-junio 2020, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, corrobora que a mayor nivel de estudios mayor tasa de empleo y señala que los jóvenes de hasta 25 años con bajo nivel educativo presentan unas tasas de empleo más bajas, 16,4%, frente al 21,3% con un nivel medio de estudios. En el caso de los jóvenes de hasta 29 años, esos porcentajes son del 27,1% y el 32,0%, respectivamente, y la brecha se mantiene.

En este contexto, Fundación Mahou San Miguel ha puesto en marcha una plataforma integral de formación y ayudas a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para que puedan acceder en igualdad de oportunidades a una preparación basada en una triple dimensión: formación, talento y empleo. La inversión total para llevarlo a cabo asciende a 1 millón de euros, y va a permitir abordar nuevas formaciones y complementar las necesidades presentes y futuras de los jóvenes desempleados.

Con esta plataforma, la Fundación actualiza y da un paso más en su contribución social orientada a la integración laboral y mejora de la empleabilidad de los jóvenes, iniciada hace 7 años con ‘Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo’, un innovador programa social de formación para el empleo de calidad en el sector.

Según los últimos datos emitidos por la consultora IRI, en el sector hostelero, uno de los de mayor importancia en la economía, la crisis actual del Covid-19 está llevando a reducir el número de establecimientos hasta un 30% y no se prevé una recuperación hasta ya entrado 2021. En esta situación resulta necesario afrontar nuevos retos como son la adaptación a los nuevos formatos, un mayor nivel de profesionalización y la digitalización.

Ante esta situación, Fundación Mahou San Miguel continua con su compromiso de apoyo a la hostelería y turismo, con iniciativas e inversión dirigidas a la formación y el empleo que puedan ayudar a los importantes desafíos a los que se enfrenta el sector.

Creamos Oportunidades: Formación

Como primer paso, Fundación Mahou San Miguel ya ha puesto en marcha la VII edición del programa `Creamos Oportunidades´, con 135 jóvenes de Madrid y Barcelona que participan en la modalidad de FP Dual. Estos jóvenes reciben, de forma gratuita, una formación teórica y práctica de dos años de duración gracias a la colaboración de importantes escuelas de hostelería y establecimientos de prestigio, que ofrecen a los alumnos la posibilidad conocer el oficio de primera mano, lo que les facilita su integración laboral.

Como novedad de este año se suma, por primera vez, la Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona, con el curso de Grado Medio Dual en Servicios de Restauración, que junto a la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid y la Escuela Superior de Hostelería y Turismo Simone Ortega, también en Madrid, acogen a los jóvenes beneficiados: 90 en el primer curso y 45 alumnos de segundo año. El curso combina la formación teórica y práctica, y responde de manera integral a los retos del sector ya que profundiza en materias muy específicas que completan y amplían la enseñanza oficial.

En este sentido, se ha reforzado la digitalización del programa con la implementación de plataformas de e-learning, que incluyen diversos cursos formativos, repositorio de clases, webinars de contenidos específicos como cultura cervecera o inglés para hostelería, entre otros, y también con una sección de orientación laboral destinada a los jóvenes que buscan empleo.

Creamos Oportunidades: Talento

Además se refuerza el plan de becas al talento, dirigidas a antiguos alumnos como vía para lograr una mayor profesionalización. Las becas permiten realizar cursos de especialización o de ampliación de sus conocimientos en materia de hostelería y turismo y suponen una gran oportunidad para acceder al mercado laboral. Hasta el momento 38 alumnos se han beneficiado de estas ayudas por valor de más de 80.000 euros. Esta continuidad se centra especialmente en cursos de especialización en FP Grado Medio Cocina, FP Grado Superior Turismo, FP Grado superior Dirección de Hoteles y eventos turísticos.

Creamos Oportunidades: Empleo

Otra de las novedades para este año, consiste en fortalecer la Bolsa de Empleo dirigida a todos los participantes del programa Creamos Oportunidades, para que puedan presentar sus candidaturas y acceder, de forma directa y continua, a ofertas de trabajo propuestas por establecimientos hosteleros y otras empresas colaboradoras de la compañía en toda España. De esta manera, la Fundación contribuye a apoyar la reactivación del empleo en el sector de la hostelería y el turismo.

Dentro de este ámbito, continúa en marcha el Plan de Ayudas a la Contratación, dotado con 400.000 euros de la inversión total, que la Fundación inició el pasado mes de junio, con el mismo objetivo de facilitar el acceso al empleo de los antiguos alumnos del programa, contribuyendo a estimular el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo.

Un futuro de alianzas: aprendiendo de los mejores

La plataforma se completa con un seguimiento y acompañamiento continuo de cada alumno, un factor clave para que los participantes alcancen su máximo potencial, gracias a la colaboración de organizaciones sociales como Fundación Exit y Fundación Hechos, así como de profesores y mentores voluntarios de Mahou San Miguel.

Para Beatriz Herrera, directora de la Fundación Mahou San Miguel, “en este contexto de incertidumbre, queremos contribuir a la entrada de los jóvenes en el mercado laboral, mediante un programa de formación integral orientado al empleo, con ayudas directas que favorezcan la igualdad de oportunidades. Creemos que la FP Dual es una valiosa herramienta de cohesión económica y social, que contribuye de forma eficaz a potenciar el empleo juvenil y que también repercute en la competitividad de las empresas, especialmente en el sector de la hostelería y el turismo, proporcionando buenos profesionales preparados para las necesidades y retos actuales. Nuestro programa Creamos Oportunidades en Hostelería ha demostrado en estos 6 años muy buenos resultados, alcanzado una tasa media de inserción laboral del 85%. Estamos convencidos que esta plataforma con alianzas público-privadas es la mejor forma de colaborar para proteger y fomentar el empleo juvenil y también como apoyo a la hostelería”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas adesso Spain, galardonada en los Iberian Partner Awards de Salesforce Welnig Organic Sanitizer, la naturaleza al cuidado de la familia 'Abrazado por la muerte', una historia sobrecogedora sobre un paciente del coronavirus Meditación guiada, también online, por Sadhaka Space Rosa Piñol se incorpora al Patronato de United Way España